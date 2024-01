Bolsa Família de JANEIRO: COMUNICADO URGENTE para NIS com final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que tem como objetivo combater a pobreza e promover a inclusão social por meio da transferência direta de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Neste artigo, discutiremos os principais benefícios do programa, as mudanças para o ano de 2023 e como os beneficiários podem sacar o valor do benefício.

Os Benefícios do Bolsa Família em 2023

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou que, a partir de janeiro de 2023, os segurados do Bolsa Família receberão um valor adicional, chegando a R$ 800,00. Esse valor é uma combinação da parcela regular do programa com benefícios adicionais, como o Benefício Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF). Esses benefícios são destinados a famílias com gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes.

O BPI oferece um repasse de R$ 150,00 para famílias com crianças de 0 a 6 anos completos. Já a BVF concede R$ 50,00 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes. A grande vantagem é que esses benefícios não têm limite de acumulação, permitindo que um único beneficiário receba vários benefícios ao mesmo tempo.

O que Permanece Inalterado no Bolsa Família em 2023

Apesar do valor adicional, o Ministro Wellington Dias, responsável pela pasta que cuida do programa social, afirmou que as regras e valores vigentes serão mantidos em 2023. Isso significa que todos os beneficiários continuarão recebendo os mesmos valores a partir de janeiro, e as regras para participação no programa devem ser cumpridas.

Uma alteração importante a ser observada é a obrigatoriedade de regularização do CPF de todos os membros das famílias beneficiadas pelo programa. A partir de 1º de janeiro de 2024, se algum CPF for registrado como pendente, bloqueado ou cancelado, o benefício para a família será bloqueado até a regularização, podendo até mesmo ser cancelado em casos mais graves.

A Composição Familiar como Fator Determinante

A composição familiar é um fator crucial para determinar o valor que uma família receberá do Bolsa Família. Cada membro da família conta como R$ 142,00 para o cálculo da parcela regular. No entanto, é importante destacar que o valor mínimo pago a qualquer família é de R$ 600,00 mensais, independentemente do tamanho da família.



A tabela abaixo ilustra como a composição familiar influencia o valor do benefício:

Número de Membros na Família Valor da Parcela 1 R$ 600,00 2 R$ 742,00 3 R$ 884,00 4 R$ 1.026,00 5 R$ 1.168,00 6 R$ 1.310,00 7 R$ 1.452,00 8 R$ 1.594,00 9 R$ 1.736,00 10 ou mais R$ 1.878,00

Calendário de Pagamento para 2024

O calendário de pagamento do Bolsa Família para 2024 já foi divulgado. Os pagamentos ocorrerão de 18 de janeiro a 23 de dezembro de 2024, beneficiando cerca de 21,1 milhões de famílias. Ao todo, espera-se um investimento total de R$ 14,25 bilhões no programa.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024:

Final do NIS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 18 16 15 17 19 20 19 18 21 23 22 20 2 19 17 16 18 20 21 20 19 22 23 22 21 3 20 18 17 19 20 22 21 20 23 24 23 22 4 21 19 18 20 21 23 22 23 26 25 24 23 5 24 20 21 21 24 24 23 24 27 26 25 26 6 25 21 22 22 25 25 26 25 28 27 26 27 7 26 22 23 25 26 28 27 26 29 28 27 28 8 27 23 24 26 27 29 28 27 30 29 28 29 9 28 24 25 27 30 30 29 30 31 30 29 30 0 31 25 28 28 31 31 30 31

Lembrando que é importante que os beneficiários do programa acompanhem constantemente as informações para evitar perder prazos de pagamento ou benefícios prometidos. Cumprir os critérios de elegibilidade para benefícios adicionais é essencial para maximizar a ajuda recebida.

Sacando o Benefício pelo Aplicativo Caixa Tem

Para efetuar o saque do Benefício do Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem, siga os passos abaixo:

Faça login no aplicativo do Caixa Tem utilizando seu CPF e senha. Clique na opção “Saque sem cartão”. Será gerado um código para saque, que terá validade de 1 hora. Caso o prazo expire, será necessário gerar um novo código. Digite o código gerado na caixa eletrônica, em uma Lotérica ou em um correspondente Caixa Aqui. Escolha o valor a ser sacado e aguarde a liberação do dinheiro.

É importante ressaltar que os beneficiários do Bolsa Família devem estar atentos às informações para realizar o saque dentro do prazo estabelecido e evitar transtornos.

Em resumo, o Bolsa Família é um programa social do governo federal que oferece benefícios financeiros para famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2023, haverá um valor adicional de R$ 800,00, proveniente da parcela regular do programa e de benefícios extras. A composição familiar e a regularização do CPF são fatores importantes para determinar o valor recebido e garantir a continuidade do benefício. Os beneficiários devem ficar atentos ao calendário de pagamentos e aos procedimentos para sacar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem.