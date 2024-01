BOLSA FAMÍLIA JANEIRO DE 2024: Quem mora sozinho vai receber quanto? Veja valores, calendário ATUALIZADO e novas regras

O programa Bolsa Família tem sido uma importante ferramenta de auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Com o início da liberação dos benefícios do Bolsa Família em janeiro de 2024, muitas dúvidas surgem, especialmente para as famílias unipessoais.

Neste artigo, abordaremos os valores disponíveis, o calendário atualizado e as novas regras para essas famílias.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Antes de falarmos sobre as famílias unipessoais, é importante entender quem tem direito ao Bolsa Família. O programa é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita mensal de até R$ 218. Além disso, é necessário que as famílias estejam inscritas no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Famílias Unipessoais e as Novas Regras

As famílias unipessoais são aquelas compostas por um único membro. Anteriormente, essas famílias também tinham direito a receber as parcelas do Bolsa Família, já que atendiam aos requisitos de renda e estavam cadastradas no CadÚnico.

No entanto, uma nova normativa emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Social em agosto de 2023 estipulou que os cadastros das famílias unipessoais poderão representar, no máximo, 16% do total de inscritos no Bolsa Família em cada município.

Valores Disponíveis para Famílias Unipessoais

Apesar das novas regras, as famílias unipessoais que se enquadram nos critérios estabelecidos ainda têm direito a receber o Bolsa Família. O valor mínimo garantido para essas famílias é de R$ 600. No entanto, é importante ressaltar que o valor pode variar conforme a renda per capita e a situação socioeconômica de cada família.



Você também pode gostar:

Calendário de Pagamentos para Janeiro de 2024

É importante ficar atento ao calendário de pagamentos do Bolsa Família para garantir a obtenção dos benefícios. Confira abaixo o calendário atualizado para janeiro de 2024, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS):

Final do NIS Data de Pagamento 1 18 de Janeiro 2 19 de Janeiro 3 20 de Janeiro 4 23 de Janeiro 5 24 de Janeiro 6 25 de Janeiro 7 26 de Janeiro 8 27 de Janeiro 9 30 de Janeiro 0 31 de Janeiro

É importante lembrar que o calendário pode sofrer alterações, sendo fundamental consultar as informações atualizadas nos canais oficiais do Bolsa Família.

Como Consultar o Bolsa Família

Para tirar dúvidas e realizar consultas sobre o Bolsa Família, existem diferentes formas de entrar em contato e obter informações. Uma delas é entrar em contato com a central de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo gerenciamento do programa.

O atendimento pode ser realizado pelo número 121, e a conexão é gratuita. Para iniciar o atendimento, é necessário informar o número do CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Outra opção é entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do Bolsa Família.

O atendimento pode ser realizado pelo número 111, e também é possível obter informações sobre o cartão e saques do benefício. Além disso, as consultas podem ser feitas pela internet, por meio do aplicativo Caixa Tem ou do próprio aplicativo do Bolsa Família.

Esteja Sempre Atualizado Sobre as Novas Regras

O Bolsa Família é um programa fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade social. As famílias unipessoais também têm direito a receber o benefício, desde que estejam cadastradas no CadÚnico e atendam aos critérios estabelecidos.

Consultar o calendário atualizado e obter informações sobre o Bolsa Família é essencial para garantir a obtenção dos benefícios. Utilize os canais de atendimento disponíveis e esteja sempre atualizado sobre as novas regras e valores do programa.