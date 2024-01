Bolsa Família: mais de 100 mil serão excluídos em janeiro, diz ministério

O ano de 2024 pode não ser dos mais felizes para pouco mais de 100 mil pessoas que fazem parte do Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome confirmou nesta sexta-feira (5), que este é o número de usuários que poderão deixar de receber o benefício já neste mês de janeiro.

As exclusões devem acontecer porque estas famílias estão com inconsistências nos dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e o impacto das suas exclusões já deve começar a ser sentido em janeiro. Oficialmente, as liberações do benefício estão marcadas para o dia 18.

“Nossa missão vai seguir, de atualizar os cadastros, cruzar dados, examinar cada família, a situação real, enfim. Tiramos muita gente da fome com o programa e, também com ele, conseguiremos atingir a meta de tirar o Brasil do Mapa da Fome e reduzir a pobreza”, disse o ministro Wellington Dias.

Pente-fino

Por meio de nota, o Ministério do Desenvolvimento Social confirmou que o processo de suspensão das pessoas que estão com o CPF em situação de irregularidade seria importante para evitar que o benefício seja pago para cidadãos que não se enquadram nas regras do programa.

De todo modo, o Ministério também confirmou que o cidadão que for suspenso do Bolsa Família por causa das inconsistências no CPF terá seis meses para tentar regularizar essa situação. Caso ele consiga, o benefício voltará a ser pago de maneira automática.

Mas se ele não conseguir regularizar o CPF, poderá ter o benefício definitivamente cancelado após o prazo inicial de seis meses.

Mensagens no Bolsa Família



Você também pode gostar:

Antes de suspender ou cancelar o Bolsa Família do usuário, o governo federal está enviando uma mensagem oficial para os beneficiários que estão com o CPF em situação de irregularidade. Saber como esta notificação é enviada é muito importante até mesmo para conseguir escapar de golpes na internet.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, as mensagens estão sendo enviadas através destes canais:

extrato de pagamento dos benefícios;

aplicativos do programa Bolsa Família;

aplicativos do Caixa Tem.

Abaixo, você pode ver o que diz a mensagem oficial que está sendo enviada para os usuários que estão com o CPF em situação de irregularidade:

“URGENTE

AS INFORMACOES DO SEU CADASTRO UNICO INDICAM QUE ALGUEM DA SUA FAMÍLIA PRECISA REGULARIZAR O CPF.

PROCURE O SETOR RESPONSAVEL PELO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO OU A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAR

A SITUACAO E EVITAR O BLOQUEIO DO SEU BOLSA FAMILIA.

INFORMACOES DISQUE SOCIAL – 121

MOTIVO – CPF IRREGULAR

Cod.59?

Consultar o CPF

De todo modo, nenhum usuário precisa esperar pela mensagem do Ministério para saber se o seu CPF está em situação de regularidade ou não. Para realizar uma consulta remota, basta seguir os passos abaixo:

Acessar o site da Receita Federal;

Clicar em “Consultar CPF”;

Inserir o número do documento e a data de nascimento do titular;

Depois, clicar em “Consultar” novamente; será gerado o comprovante de situação cadastral do CPF;

Caso haja pendências, clique em “Meu CPF”;

Em seguida “Atualizar CPF”;

E, depois, em “Regularizar CPF”.

É importante que o cidadão entenda que o Ministério vai levar em consideração a situação do CPF de todos os integrantes da família, e não apenas do titular. Assim, a dica é que o usuário verifique todos os números para confirmar se todos eles estão regulares.

Vale lembrar que o CPF do cidadão não pode: