Bolsa Família: ministro confirma que novo grupo vai receber antecipação

O ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) anunciou neste domingo (14) que um novo grupo de usuários vai poder movimentar antecipadamente o dinheiro do Bolsa Família. De acordo com ele, o saldo será liberado para estas pessoas já na próxima quinta-feira (18).

Oficialmente, esta é a data do início dos pagamentos do Bolsa Família neste mês de janeiro. Entretanto, em regra geral, nem todos os usuários poderão receber o saldo nesta data. É preciso se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando o dinheiro será liberado em sua conta.

A não ser que o seu grupo social tenha a conta antecipada. Neste caso, o Bolsa Família será depositado de maneira direta na sua conta no próximo dia 18, independente do final do seu NIS. Assim, o cidadão não vai precisar se preocupar com o calendário oficial de pagamentos.

Quem terá repasses antecipados

De acordo com o ministro, a ideia é antecipar as liberações para as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro, e que residem em áreas que estão sofrendo com os efeitos das fortes chuvas que inundaram a capital carioca no último final de semana.

Segundo Dias, o objetivo é fazer com que estas pessoas recebam o saldo já no próximo dia 18, independente do final do NIS de cada uma delas. A atualização mais recente do Corpo de Bombeiros indica que 11 pessoas morreram durante as fortes chuvas.

O caos tomou conta de vários pontos da região Metropolitana. Vias ficaram completamente alagadas, e linhas de ônibus e do metrô estiveram paralisadas. O Hospital Ronaldo Gazolla, que fica na capital, teve o subsolo completamente inundado e permaneceu horas sem energia elétrica.

Por volta das 15h deste domingo (14), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou situação de emergência na cidade. É justamente este decreto que vai permitir que os usuários da capital carioca recebam o Bolsa Família de maneira antecipada.



Bolsa Família em janeiro

Quem não reside na cidade do Rio de Janeiro, e também não está em nenhum outro município que está em situação de emergência, precisará seguir neste mês o calendário oficial de pagamentos.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento das datas do Bolsa Família para este mês de janeiro, tomando como base as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

Quem poderá receber Bolsa Família?

Mas afinal de contas, quem são as pessoas que poderão receber o Bolsa Família neste mês de janeiro? De acordo com o Ministério, neste ponto, não há grandes mudanças em comparação com o que aconteceu em meses anteriores.

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário:

Ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218 por família.

No final da última semana, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias indicou que os cancelamentos de algumas contas do Bolsa Família devem seguir ocorrendo neste mês de janeiro.

“Nossa missão vai seguir, de atualizar os cadastros, cruzar dados, examinar cada família, a situação real, enfim. Tiramos muita gente da fome com o programa e, também com ele, conseguiremos atingir a meta de tirar o Brasil do Mapa da Fome e reduzir a pobreza”, disse o ministro Wellington Dias.