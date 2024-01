Bolsa Família: pagamentos de janeiro ultrapassam R$1 mil

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Só ele, atende mais de 20 milhões de famílias brasileiras em estado de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo acesso a renda e mais dignidade para os inscritos.

No último ano, o programa sofreu diversas modificações, tanto para regulamentar o benefício, quanto para trazer ainda mais vantagens para quem faz parte. Uma das principais mudanças diz respeito ao valor da parcela.

Isso porque, em 2024, milhares de famílias poderão receber parcelas que ultrapassam R$ 1 mil. A seguir, confira a matéria na íntegra e entenda melhor como funciona a formação do valor do Bolsa Família.

Valor do Bolsa Família em 2024

Antes de tudo, é importante entender como funciona a formação da parcela do Bolsa Família. De maneira geral, as regras do programa não tiveram grandes modificações com relação ao valor do ano anterior.

Dessa forma, o valor mínimo que cada família já tem garantido é de R$ 600. Além disso, o Governo Federal também criou a regra do mínimo por integrante, que garante o pagamento mínimo de R$ 142 por cada membro da família. Dessa forma, os grupos maiores poderão receber uma parcela maior.

Além disso, também existe os bônus do Bolsa Família. Por meio deles, o programa paga um acréscimo mensal para os inscritos, segundo a sua composição familiar. Confira quem tem direito:

Gestantes e nutrizes, com bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade, com bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes que possuem entre 7 e 18 anos incompletos, com bônus de R$ 50.

Estes são os valores extras pagos para as famílias que se enquadram nas situações acima e são independentes do mínimo de R$ 600 que o Governo Federal já determinou anteriormente. Dessa forma, as famílias poderão aumentar ainda mais a sua renda mensal, melhorando, assim, a sua qualidade de vida.



Como receber mais de R$ 1 mil do Bolsa Família?

Em primeiro lugar, vale lembrar que os bônus do Bolsa Família são cumulativos, ou seja, é possível que uma família receba mais de um bônus de uma só vez.

Dessa forma, quanto mais pessoas com as características acima tiver, maior será o benefício. Assim, para receber acima de R$ 1 mil será necessário se enquadrar nessas regras e cumprir as exigências do programa.

Para receber a parcela extra do Bolsa Família, os inscritos devem manter o CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) sempre atualizado. Isso porque é por meio desse cadastro que o governo vai identificar as famílias que têm direito aos diversos benefícios sociais.

De modo geral, é preciso atualizar o cadastro em dois casos específicos:

Sempre que houver mudança em alguma informação cadastral do grupo familiar;

A cada dois anos, mesmo quando não houver mudança de informações.

Para atualizar o CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência. Assim, deve levar os documentos que comprovem a mudança de suas informações cadastrais, quando for o caso.

Calendário de pagamentos

O Governo Federal já divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família referente a janeiro de 2024. A Caixa Econômica é a responsável pelos depósitos e realiza os repasses entre os dias 18 e 31 de janeiro.

O calendário oficial segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. A seguir, confira todas as datas:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Como fazer o saque do benefício?

Os beneficiários do Bolsa Família podem utilizar os canais da Caixa Econômica Federal para realizar o saque do seu benefício. Confira quais são:

Caixas eletrônicos;

Agências;

Correspondentes Caixa Aqui;

Lotéricas.

Além disso, o banco também disponibiliza o aplicativo Caixa Tem, que dá acesso à conta social digital dos inscritos. Por meio dele, é possível realizar PIX, transferências, pagamentos e ainda acessar diversos serviços bancários da Caixa.