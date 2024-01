Bolsa Família: PAGAMENTOS EXTRAS podem garantir parcela maior em 2024

O Bolsa Família é o principal programa assistencial do Governo Federal. Através dele, milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem ter acesso à renda e à dignidade.

Mas o valor do benefício não é o mesmo para todos os inscritos. Isso significa que cada família recebe um valor diferente, a depender da sua composição e características.

Neste ano, milhares de brasileiros poderão garantir uma parcela ainda maior. A seguir, confira a matéria na íntegra e entenda melhor como vai funcionar o Bolsa Família em 2024.

Valor do Bolsa Família em 2024

Antes de tudo, é importante entender sobre a formação da parcela do Bolsa Família. Em primeiro lugar, todas as famílias inscritas no programa vão receber pelo menos R$ 600 por mês. Esse é o valor mínimo da parcela que todos têm direito.

No entanto, o Governo Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) criou uma nova regra que beneficia as famílias mais numerosas.

Por meio dela, cada integrante familiar tem o direito de receber o mínimo de R$ 142. Dessa forma, as famílias maiores poderão receber um valor maior.

Pagamentos extras em 2024

A parcela do Bolsa Família em 2024 poderá ser ainda maior com os pagamentos extras que o programa instituiu. Trata-se de bônus que o governo paga, a depender da composição de cada família.



O valor extra é variável e cumulativo. Isso significa que é possível receber vários bônus, bastando ter integrantes que se enquadram nas exigências para recebimento. Assim, confira a tabela de valores e quem tem direito ao bônus do Bolsa Família:

Gestantes e nutrizes: parcela extra de R$ 50;

parcela extra de R$ 50; Crianças com até 6 anos de idade: parcela extra de R$ 150;

parcela extra de R$ 150; Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos: parcela extra de R$ 50.

Como garantir o recebimento dos bônus do Bolsa Família?

Para receber a parcela extra do Bolsa Família, os inscritos devem manter o CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) sempre atualizado. Isso porque é por meio desse cadastro que o governo vai identificar as famílias que têm direito aos diversos benefícios sociais.

De modo geral, é preciso atualizar o cadastro em dois casos específicos:

Sempre que houver mudança em alguma informação cadastral do grupo familiar;

A cada dois anos, mesmo quando não houver mudança de informações.

Para atualizar o CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência. Assim, deve levar os documentos que comprovem a mudança de suas informações cadastrais, quando for o caso.

Quem pode receber o Bolsa Família em 2024?

Para fazer parte do Bolsa Família é necessário ter renda mensal de até R$ 218 per capita. Além disso, a família precisa estar inscrita no CadÚnico para ficar visível na próxima seleção do Governo Federal.

Além das regras para integrar o programa, também continua a valer as condicionalidade de permanência. Trata-se de regras que as pessoas que já fazem parte do Bolsa Família devem cumprir para não perder o beneficio. Assim, confira quais são:

CadÚnico deve ser atualizado a cada dois anos ou sempre que houver mudança nas informações da família, o que ocorrer primeiro;

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Calendário de pagamentos de janeiro

O Governo Federal já divulgou as datas do pagamento do Bolsa Família referente a janeiro de 2024. A Caixa Econômica Federal iniciará os depósitos no dia 18, seguindo até o dia 31 de janeiro. Assim, confira todas as datas: