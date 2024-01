Bolsa Família registra aumento no número de atendidos em janeiro

Com o início do pente-fino nos CPFs dos usuários do Bolsa Família, existia a expectativa de que o programa registraria uma queda no número de usuários neste mês de janeiro. Entretanto, os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social mostram que a tendência foi contrária.

De acordo com a pasta, mais de 21,12 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Bolsa Família neste mês de janeiro de 2024. Em dezembro do ano passado, o número de atendidos foi de 21,06 milhões, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social.

O aumento é pequeno, mas foi comemorado pelo governo federal, que estava temendo internamente o impacto negativo de uma possível queda no número de atendidos pelo programa. Desde o início do mandato, o número de beneficiários vem se mantendo neste mesmo patamar médio de 21 milhões.

O valor dos repasses

Ainda tomando como base os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, o valor médio dos pagamentos do Bolsa Família também registrou um leve aumento em comparação com os números do ano passado. A elevação foi de R$ 680 em dezembro do ano passado, para R$ 685 em janeiro deste ano.

Vale frisar que para este ano de 2024, segue valendo a ideia de que os usuários devem sempre partir de um patamar base de R$ 600. A partir daí, o saldo pode ser elevado a depender do número de benefícios internos a que cada cidadão tem direito.

Abaixo, você pode conferir a lista de benefícios internos que estão sendo pagos pelo governo neste mês de janeiro:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Perdi meu Bolsa Família



Você também pode gostar:

Ao analisar os dados de aumento no número de atendidos, você pode até imaginar que ninguém perdeu o benefício em janeiro. Mas isso não é necessariamente verdade. O que dá para afirmar é que o número de pessoas que entraram no programa foi menor do que o número de pessoas que perderam o benefício.

Neste sentido, é muito importante analisar a situação da sua conta no app oficial do Bolsa Família para entender se o seu perfil foi mantido, ou cancelado/bloqueado por algum motivo.

Pagamentos do Bolsa Família

Os pagamentos de janeiro do Bolsa Família foram iniciados justamente nesta quinta-feira (18). Para saber o dia do seu recebimento, é necessário tomar como base o final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

De acordo com o Ministério, não é necessário sair de casa para movimentar a quantia. Através do app do Caixa Tem, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

A Caixa Econômica Federal lembra ainda que os beneficiários do programa podem usar o novo cartão do programa para a realização de compras via débito em estabelecimentos comerciais.