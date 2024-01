Bolsa Família registra valor recorde e MILHÕES de famílias são beneficiadas; Veja os números

Nesta quinta-feira (18), teve início o primeiro pagamento do Bolsa Família de 2024, assinalando um marco significativo com valores superiores aos registrados no ano anterior. O programa, que já havia batido recordes históricos em 2023, continua a demonstrar seu compromisso em oferecer suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade.

O investimento total neste mês de janeiro atingiu o valor de R$ 14,48 bilhões, provenientes do Governo Federal. Essa transferência beneficiará diretamente 21,12 milhões de famílias em todo o país, representando um aumento em relação aos números registrados no mesmo período do ano anterior.

O valor médio do Bolsa Família por residência alcançou a cifra de R$ 685,61, um incremento que reflete o compromisso do governo em proporcionar um auxílio condizente com as necessidades das famílias beneficiárias. Este montante supera as médias registradas ao longo do ano passado.

Com esse primeiro pagamento do ano, o Bolsa Família de 2024 busca não apenas manter, mas também ampliar o impacto positivo sobre a qualidade de vida de milhões de brasileiros que dependem desse suporte financeiro para suprir suas necessidades básicas. A expectativa é de que esses investimentos contribuam significativamente para a redução das desigualdades e para a promoção do bem-estar social do país.

Recorde de repasses mensais

Ao longo do último ano, o programa Bolsa Família alcançou um marco ao registrar o maior volume de recursos desde sua criação, em 2003. Os números revelam um compromisso contínuo em fortalecer a rede de proteção social e oferecer suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade.

Em 2023, o Bolsa Família atingiu uma média mensal de R$ 14,1 bilhões em investimentos, mais que dobrando os R$ 7,8 bilhões registrados em 2022. Esse aumento substancial reflete a necessidade crescente de apoio financeiro diante dos desafios econômicos e sociais enfrentados pela população. O valor médio repassado às famílias beneficiárias em 2023 também alcançou um patamar inédito, atingindo a marca de R$ 670,36 por mês.

Benefícios adicionais do Bolsa Família



No mês de janeiro, às famílias com crianças de zero a seis anos receberão um adicional de R$ 150. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, esse adicional deve beneficiar 9,57 milhões de crianças em todo o país. Este auxílio representa um investimento de R$ 1,36 bilhão do governo federal para as famílias que compõem esse grupo específico.

Além disso, outras categorias também recebem um apoio financeiro adicional. Um montante de R$ 19,4 milhões é destinado a 406,7 mil gestantes, enquanto R$ 23 milhões beneficiam 486,3 mil nutrizes. Para os jovens de sete a 18 anos incompletos, um total de R$ 703 milhões é direcionado, contemplando 15,25 milhões de crianças e adolescentes.

Cada integrante destes grupos específicos têm direito a um adicional de R$ 50 no valor do Bolsa Família. Vale informar que o acréscimo é feito de forma automática pelo governo federal, desde que as informações de renda e composição familiar estejam atualizadas no Cadastro Único.

É importante ressaltar que a atualização é essencial para manter o auxílio financeiro. Mais informações sobre o programa Bolsa Família podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).