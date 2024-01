Bolsa Família retorna na próxima semana. Veja quem recebe

Falta pouco para a retomada dos pagamentos do Bolsa Família neste ano de 2024. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o benefício social vai voltar a realizar liberações no próximo dia 18 de janeiro, ou seja, na quinta-feira da próxima semana.

Mas assim como ocorreu nos meses anteriores, as liberações de janeiro do Bolsa Família serão intercaladas e divididas por grupos. Para saber o dia exato do recebimento do seu benefício é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS).

O calendário de pagamentos do Bolsa Família

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de janeiro, tomando como base as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

Assim como ocorreu no ano passado, o governo publicou uma portaria que estabelece que os municípios que estão em situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal, terão o direito de receber o saldo do Bolsa Família de maneira antecipada.

Neste caso, a ideia é liberar o saldo para todos os usuários logo no primeiro dia de pagamentos, independente do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Quem poderá receber?

Mas afinal de contas, quem são as pessoas que poderão receber o Bolsa Família neste mês de janeiro? De acordo com o Ministério, neste ponto, não há grandes mudanças em comparação com o que aconteceu em meses anteriores.



Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário:

Ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218 por família.

Exclusões no Bolsa Família

No final da última semana, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias indicou que os cancelamentos de algumas contas do Bolsa Família devem seguir ocorrendo neste mês de janeiro.

As exclusões devem acontecer porque estas famílias estão com inconsistências nos dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e o impacto das suas exclusões já deve começar a ser sentido agora.

“Nossa missão vai seguir, de atualizar os cadastros, cruzar dados, examinar cada família, a situação real, enfim. Tiramos muita gente da fome com o programa e, também com ele, conseguiremos atingir a meta de tirar o Brasil do Mapa da Fome e reduzir a pobreza”, disse o ministro Wellington Dias.

Antes de suspender ou cancelar o Bolsa Família do usuário, o governo federal está enviando uma mensagem oficial para os beneficiários que estão com o CPF em situação de irregularidade. Saber como esta notificação é enviada é muito importante até mesmo para conseguir escapar de golpes na internet.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, as mensagens estão sendo enviadas através destes canais:

extrato de pagamento dos benefícios;

aplicativos do programa Bolsa Família;

aplicativos do Caixa Tem.

Abaixo, você pode ver o que diz a mensagem oficial que está sendo enviada para os usuários que estão com o CPF em situação de irregularidade:

“URGENTE

AS INFORMACOES DO SEU CADASTRO UNICO INDICAM QUE ALGUEM DA SUA FAMÍLIA PRECISA REGULARIZAR O CPF.

PROCURE O SETOR RESPONSAVEL PELO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO OU A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAR

A SITUACAO E EVITAR O BLOQUEIO DO SEU BOLSA FAMILIA.

INFORMACOES DISQUE SOCIAL – 121

MOTIVO – CPF IRREGULAR

Cod.59″