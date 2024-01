Bolsa Família teve reajuste duas vezes maior que da aposentadoria do INSS?

Recentemente, vem circulando nas redes sociais uma notícia falsa alegando que o reajuste do Bolsa Família teria sido duas vezes maior do que o da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, é importante esclarecer que essa informação é totalmente equivocada.

O reajuste da aposentadoria segue a atualização do piso previdenciário, que por sua vez acompanha o novo valor do salário mínimo. Em 2024, o salário mínimo foi estabelecido em R$ 1.412, resultando em um reajuste de 6,97% ou um acréscimo de R$ 92 em comparação ao ano anterior (2023), quando era de R$ 1.320.

Ao contrário do que foi propagado na fake news, o Bolsa Família não sofrerá reajuste em 2024. Essa informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Sendo assim, é fundamental que a população esteja atenta à disseminação de notícias falsas, especialmente quando se trata de assuntos sensíveis como políticas de benefícios sociais

Reajuste do INSS em 2024

Como já dito anteriormente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente um reajuste nos benefícios concedidos aos segurados. De acordo com informações do E-Investidor, o aumento dos benefícios do INSS atingiu a marca de 6,97%, sendo diretamente influenciado pelo estabelecimento do novo salário mínimo em 2024.

Esta medida visa assegurar que os aposentados e pensionistas recebam uma compensação adequada, acompanhando a evolução econômica do país. A nova política de valorização do salário mínimo, adotada para garantir a dignidade dos beneficiários, leva em consideração os fatores a seguir:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC): O reajuste é calculado com base no INPC, um indicador que reflete a variação de preços de uma cesta de produtos consumidos pelas famílias brasileiras. O período considerado é de 12 meses até novembro, proporcionando uma abordagem realista das mudanças nos custos de vida.

Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores: Outro componente fundamental para determinar os reajustes é o crescimento do PIB nos dois anos anteriores. Essa abordagem leva em conta a saúde econômica do país.

Os reajustes no INSS têm como objetivo principal manter o poder de compra dos aposentados, promovendo uma aposentadoria digna e condizente com a contribuição desses indivíduos ao longo de suas carreiras. Essas medidas desempenham um papel vital na construção de um sistema de previdência mais justo e sustentável.



Você também pode gostar:

Qual o valor do Bolsa Família?

Desde o inicio de 2023, o Bolsa Família assegura um valor mínimo de R$ 600 por família, buscando oferecer um suporte financeiro às camadas mais vulneráveis da sociedade. Esse montante serve como um alicerce para atender às necessidades básicas e garantir uma qualidade de vida mínima.

Além do valor-base, o programa incorpora acréscimos que visam atender às demandas específicas de diferentes faixas etárias e situações familiares. Para cada criança com até seis anos de idade, há um adicional de R$ 150, reconhecendo os custos associados ao cuidado e desenvolvimento na primeira infância.

Para famílias com crianças ou adolescentes entre sete e 18 anos, assim como para gestantes, o Bolsa Família oferece um adicional de R$ 50 por indivíduo. Dessa forma, o valor total do Bolsa Família pode variar significativamente, dependendo da composição familiar e das características específicas de cada núcleo.