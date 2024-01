Bolsa Família: Veja as cidades que receberão o pagamento de janeiro antecipadamente

Com o início do ano, expectativas e ansiedades surgem em relação a vários aspectos, incluindo os benefícios sociais que são essenciais para milhões de brasileiros. O Bolsa Família, um programa crucial na promoção da inclusão social, está entre as principais pautas.

Antecipação do Bolsa Família em janeiro

Prevê-se a antecipação do Bolsa Família em janeiro em algumas cidades, em meio a informações sobre antecipações e novidades. Este guia informativo explora as perspectivas e detalhes sobre as localidades que podem receber esse adiantamento, oferecendo uma visão abrangente do cenário para o início do ano.

Contudo, na última terça-feira (2), o governo federal divulgou no Diário Oficial da União (DOU) uma lista atualizada, incluindo mais 31 cidades que se encontram em estado de emergência, abrangendo diversas circunstâncias.

Esses municípios estão distribuídos em diferentes estados, destacando-se:

– Paraíba: Livramento, Diamante, Cuité, Areial, Salgado de São Félix, Poço Dantas, Cacimba de Areia, Seridó, São José dos Cordeiros, Junco do Seridó e São José de Princesa.

– Pernambuco: Caetés, Pombos, Passira, Exu, Brejinho e Pedra.

– Rio Grande do Sul: Ijuí, Alegrete, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, Rondinha e Nova Roma do Sul.

– Bahia: Cordeiros, Condeúba e Contendas do Sincorá.

– Pará: Chaves.

– Santa Catarina: Balneário Gaivota, Paial e Araquari.

– Ceará: Caucaia.

Calendários do Bolsa Família

Enfim, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome divulgou, em dezembro, todos os calendários de pagamentos do Bolsa Família para 2024.

Assim, a Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses, confirmou o calendário. Os pagamentos seguirão o padrão de liberação nos 10 últimos dias úteis de cada mês, de janeiro a novembro. Em dezembro, ocorrerão nos 10 últimos dias úteis antes do Natal.



O calendário de pagamento de janeiro de 2024 já está disponível:

18 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 1;

19 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 2;

22 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 3;

23 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 4;

24 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 5;

25 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 6;

26 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 7;

29 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 8;

30 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 9;

31 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 0.

Em suma, os beneficiários devem se orientar pelo final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber a data de recebimento do benefício, seguindo a sequência de 1 a 9, encerrando com o 0.

Direito ao Bolsa Família

Tanto quanto é fundamental cumprir as regras habituais para ter direito ao Bolsa Família em 2024, incluindo possuir uma conta ativa e atualizada no CadÚnico e uma renda per capita de até R$ 218. É crucial manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único para receber o benefício, com a renda de cada membro da família limitada a R$ 218 por mês.

Contudo, para acessar os valores do Bolsa Família, os usuários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem. No primeiro acesso, é necessário realizar um cadastro simples com informações como CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail, além de criar uma senha.

Portanto, assegurar a continuidade do Bolsa Família em 2024 envolve a regularização do CPF, verificando e resolvendo pendências junto à Receita Federal, completando um formulário online e, se necessário, agendando um atendimento presencial em um Posto de Atendimento da Receita Federal após a regularização.

É igualmente importante manter os dados atualizados no Cadastro Único para garantir a elegibilidade contínua ao programa.