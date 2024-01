Bolsa Jaime Munguia x John Ryder: Quanto dinheiro o campeão levará com a luta?

EUNo mundo do boxe, cada soco desferido não é apenas uma tentativa de vitória, mas também um potencial aumento na conta bancária de um lutador. Neste sábado, no Footprint Center em Phoenix, Arizona, Jaime Munguia e John Ryder estão prestes a se enfrentar em uma luta que traz mais do que apenas triunfo físico; é um jogo financeiro de alto risco. Com ambos os lutadores de olho em um confronto futuro com Saulo “Canelo” Álvarezo Munguia x Ryder o confronto está carregado de potencial, tanto no ringue quanto financeiramente.

Não me mate, ostentando um impressionante recorde invicto de 42 vitórias, incluindo 33 nocautes, entra no ringue como o claro favorito. Seu histórico no ringue fala por si, e uma vitória sobre Ryder poderia disparar seu estoque já crescente na divisão de 168 libras. Para Não me mate, essa luta é mais do que apenas manter a invencibilidade; é uma porta de entrada para jogos mais prestigiosos e lucrativos, especialmente o tão aguardado confronto com Canelo Alvarez.

Jake Paul adquire Ferrari de US$ 600 mil para expandir sua impressionante linha de carrosInstagram

Por outro lado, John Ryder, com um respeitável recorde de 32 vitórias contra seis derrotas, olhos para a redenção e uma segunda chance de glória. Tendo provado a derrota nas mãos de Canelo, Ryder entende o peso dessa luta. Uma vitória sobre Não me mate é crucial, não apenas para sua trajetória profissional, mas também para garantir uma revanche potencialmente mais gratificante com Canelo.

Mas o que está em jogo financeiramente? Jaime Munguia, como favorito, deverá levar para casa uma linda bolsa. Em suas lutas anteriores, Não me mate teve dias de pagamento substanciais, com um dos seus maiores sendo US$ 1,5 milhão contra Jimmy Kelly. Dado o seu status de principal atração do evento e considerando o calibre do seu adversário, prevê-se que seus ganhos nesta luta sejam semelhantes, senão superiores.

Quanto eles ganharão com a luta?

John Ryderembora não seja o favorito para vencer tanto quanto Não me mate, também está definido para um dia de pagamento significativo. Sua luta anterior com Canelo sem dúvida marcou os maiores ganhos de sua carreira. Enquanto sua bolsa para o Não me mate luta pode não atingir as alturas do Canelo partida, está projetado para estar na faixa de seis dígitos, potencialmente tocando a marca de US$ 1 milhão, conforme relatado por sportlens.com.

As implicações financeiras desta luta vão além das bolsas. Para Não me mate, uma vitória não significa apenas manter a invencibilidade, mas também um salto para lutas de maior destaque, o que se traduz em ganhos maiores. Para Ryder, é uma chance de provar seu valor e garantir sua posição nos escalões superiores do mundo do boxe, tanto em termos de prestígio quanto de recompensas financeiras.

Enquanto a comunidade do boxe estiver sintonizada neste sábado, eles testemunharão mais do que apenas uma luta; eles verão dois guerreiros lutando por uma chance de glória, redenção e um aumento financeiro substancial. O Munguia x Ryder A luta será um espetáculo de habilidade, força e perspicácia estratégica, tudo embrulhado na promessa de uma recompensa lucrativa para o vencedor.