Bom Jesus de Penedo: Milhares de pessoas se divertem na melhor festa do interior de Alagoas

A programação artística preparada pela Prefeitura de Penedo para a 140ª edição da festa do Bom Jesus dos Navegantes divertiu milhares de pessoas no maior e melhor evento público do interior de Alagoas.

Entre quinta-feira, 11, e de ontem (sábado, 13), a Arena Sinimbu recebeu penedenses e turistas no espaço com capacidade de atender, com segurança e estrutura, cerca de 70 mil pessoas por noite.

Os shows iniciados somente após o fim das celebrações religiosas, realizadas na Praça da Fé – outras estrutura aberta ao público instalada pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas para celebrar Bom Jesus dos Navegantes – foram abertos com artistas de Penedo.

As cantoras Elâine Nascimento, Juh Imperadora, Rikielly Souza, Sandra Moreno, Sabrina Lobo e Maxylene Cruz mostraram seu talento. E uma roda de samba formada com músicos e vocalistas locais – Dan Souza, Marcelle, Fabinho Silva, Alex David e Sávio Lázaro – abriu a programação do sábado, 13.

No mesmo palco, as atrações nacionais também fizeram a alegria da multião que curtiu a maior festa de Bom Jesus em Penedo em clima de alegria e segurança.

FOTOS Thiago Sampaio, Célio Júnior e Bruno Vieira (Equipe Antônio Fon)

Vídeo Ricardo Alves e Felipe Cavalcante (SECOM PMP)