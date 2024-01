Bom Jesus dos Navegantes em Penedo: 140 anos de fé, louvor e tradição

A última missa em celebração ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes realizada na Arena da Fé, em Penedo, encerrou agora há pouco os 140 anos de fé, louvor e tradição do maior evento religioso da região do Baixo São Francisco.

A cerimônia eucarística celebrada por Dom Valdemir Ferreira, Bispo Diocesano de Penedo, teve início no final da tarde deste domingo, 14, assim que a imagem do protetor do povo ribeirinho chegou ao palco que acolheu a programação da igreja católica.

Dom Valdemir saudou fiéis e romeiros “cansados da caminhada, mas revigorados na fé, robustecidos na esperança e com grande propósito: fazermos todos juntos a caridade, revelar o amor de Deus e a nossa vida”, iniciando a liturgia.

O Bispo Diocesano, padres, diáconos e demais membros da comunidade católica mantém viva a tradição de fé e louvor, especialmente em seu ponto alto: a procissão terrestre e fluvial realizada a cada segundo domingo de janeiro, desde 1884.

No sábado, 13, a Arena da Fé recebeu uma multidão para a missa seguida do show de evangelização liderado pela Irmã Kelly Patrícia, religiosa incluída pelo Prefeito Ronaldo Lopes na programação em atendimento aos pedidos dos católicos penedenses.

Ao lado do filho Guilerme Lopes (Secretário Executivo da Sesau Alagoas) e do Vereador Denys Reism outro membro ativo da comunidade católica penedense, Ronaldo Lopes acompanhou a celebração religiosa na noite de sábado, prestando sua reverência a Bom Jesus dos Navegantes.

Na tarde de hoje, Ronaldo Lopes recepcionou as autoridades convidadas e do clero no porto das balsas, ponto de partida da mais genuína manifestação de fé e louvor ao Bom Jesus, a tradicional procissão fluvial que antecede a última missa campal das celebrações.

Fotos Kamylla Feitosa (SEMCLEJ) e Thiago Sampaio (Equipe Antônio Fon)

Drone Ricardo Alves (SECOM) e Thiago Sampaio (Equipe Antônio Fon)