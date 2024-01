Bom Jesus dos Navegantes em Penedo: Câmeras de vídeo apoiam segurança na Arena Sinimbu

Proporcionar diversão com segurança é uma prioridade da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas para milhares de pessoas que curtem os shows na Arena Sinimbu, espaço aberto ao público durante a festa do Bom Jesus dos Navegantes.

Além do policiamento ostensivo diário, equipes de segurança privada estão a postos em pontos estratégicos do local com cujo acesso é gratuito e tem capacidade de público estimada em 70 mil pessoas.

Para reforçar a atuação de policiais e seguranças, a Prefeitura de Penedo instala um sistema de monitoramento eletrônico, com equipamentos próprios que cobrem toda a Arena Sinimbu.

“Nós utilizamos câmeras de alta definição, com tecnologia recente, juntamente com algumas câmeras speed dome que nos dá um alcance maior pra a gente avaliar determinadas situações”, explica Jânio Matos, responsável por administrar e monitorar o sistema viabilizado pela Secretaria Municipal de Planejamento (Seplag).

Como o fator humano é fundamental para o sucesso da iniciativa, a Polícia Militar mantém um representante na sala, responsável por acionar o efetivo na arena dos shows.

“Assim que a gente identificar algum tipo de confusão ou qualquer situação que exige a atuação da segurança, o policial militar vai acionar a guarnição mais próxima através do seu sistema de rádio e assim a gente consegue agir com mais rapidez e eficácia, dando mais segurança para as pessoas que vieram curtir aqui a festa do Bom Jesus dos Navegantes”, acrescenta Jânio Matos.

Texto e fotos Fernando Vinícius