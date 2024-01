Bom Jesus dos Navegantes: Secretaria de Saúde e SMTT realizam blitz educativa em Penedo

Neste sábado (13), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) realizaram uma blitz educativa para chamar a atenção dos motoristas para o uso de camisinha e segurança no trânsito.

Com o foco nos turistas e moradores da cidade que estão curtindo a festa de Bom Jesus dos Navegantes, as equipes distribuíram 300 kits de lixo car com panfletos sobre as doenças sexualmente transmissíveis e dicas para um trânsito mais seguro, além de preservativos feminino e masculino na Praça.

“A saúde está presente em mais um dia dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes, ação em parceria com a SMTT para distribuição de um kit e passando orientações. Não podemos deixas as pessoas esqueceram da prevenção nesses dias de festa. Usem sempre camisinha e se beber, não dirijam”, disse a Diretora de Vigilância e Promoção a Saúde, Evelym Ferreira.

Texto Gabriela Flores – SEMS Penedo

Fotos Gabriela Flores e Wanderson Marques (SMTT Penedo)