Bom Jesus dos Navegantes: SETUREC Penedo ofertará ações para turistas e penedenses

Turistas, visitantes e penedenses poderão participar gratuitamente de ações especiais da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) até o próximo domingo, 14 de janeiro, quando a Prefeitura de Penedo promove a festa que celebra 140 anos de Bom Jesus dos Navegantes

As ações são diversas e totalmente gratuitas. Confira:

Jardineira Turística: O transporte mais animado de Penedo está de volta. Nos dias 12, 13 e 14, a Jardineira Turística será conduzida por Fernando Peixoto, da Peixoto Tour, e fará a alegria de turistas e nativos. Em um passeio divertido, que contará com a presença do Imperador D. Pedro II, nos dias 12 e 13, das 15h às 17h, os passageiros conhecerão a história dos principais pontos turísticos da cidade. Já no domingo, das 10h às 12h, será a vez de eles conhecerem as igrejas históricas. O ponto de embarque será sempre em frente ao Museu do Paço Imperial, localizado ao lado da Igreja da Corrente.

Cabine Fotográfica e Distribuição de Brindes: Quem ama ponto instagramável e fotos não pode deixar de passar na cabine fotográfica do Destino Penedo. A atração está instalada no estande do Destino Penedo, próximo ao Supermercado Ki-Barato, e funcionará nos dias 11, 12, 13, das 15h às 22h, e no dia 14, das 13h às 18h. Também haverá a distribuição de brindes.

Pesquisa de Demanda Turística: Os pesquisadores da SETUREC estarão em campo e realizarão entrevistas com turistas e visitantes. De cunho técnico, a pesquisa contribuirá para a melhoria e desenvolvimento de toda a estrutura turística de Penedo.

“A Prefeitura de Penedo montou uma programação extremamente diversificada, visando o melhor atendimento possível aos milhares de turistas que estarão presentes para celebrar os 140 anos de Bom Jesus dos Navegantes. O objetivo é justamente que essas pessoas venham e se encantem não somente com os atrativos turísticos da cidade, mas com a oferta de serviços da prefeitura, fazendo com que sintam-se acolhidas e satisfeitas com a experiência que vão encontrar em Penedo”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Bom Jesus Kids: Dentro da atração infantil da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, a SETUREC vai distribuir balões coloridos para todas as crianças. O Bom Jesus Kids acontece no sábado, 13, às 15h, no Largo de São Gonçalo, e a criançada contará com shows musicais infantis, pintura facial, muita diversão e alegria.

Além das atrações culturais e religiosas, a 140ª edição da Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo vai contar, também, com shows musicais de artistas locais e nacionais, como Menos é Mais, Wallas Arrais, Mari Fernandez, Henry Freitas, João Gomes e Tarcísio do Arcodeon.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC