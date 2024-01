Bom Jesus Kids e Pôr do Sol do Bomjé: Prefeitura de Penedo amplia programação com novas atrações em 2024

Todo mundo já sabe que Penedo promove a melhor e mais animada festa de Bom Jesus dos Navegantes, mantendo viva a tradição religiosa que completa 140 anos em 2024.

A celebração de fé do povo ribeirinho é acompanhada por programação artística cada vez mais diversificada, iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas que incluiu mais duas atrações nos festejos: Bom Jesus Kids e Pôr de Sol do Bomjé.

As inovações agradaram os respectivos públicos, como se viu nas ruas do Centro Histórico de Penedo neste sábado, 13.

A criançada se divertiu pra valer, aguardando a saída do minitrio com a Banda Cazuadinha da Praça Frei Camilo de Lelis. Enquanto esperavam, meninos e meninas interagiam com a equipe e os mascotes do IMA.

O órgão estadual de meio ambiente também promoveu ações de conscientização com turistas e moradores de Penedo, na orla e na prainha. ação realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH).

Já o bloquinho do Bom Jesus Kids deixou a praça em frente ao convento franciscano para o Largo São Gonçalo, onde as Secretarias Municipais de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e a de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) instalaram um mini parque de diversões, com animação da Cazuadinha e da companhia teatral penedense Flor do Sertão.

Pais e filhos se divertiram muito e quem ainda teve fôlego, foi curtir o Pôr do Sol do Bomjé na Praça Barão do Penedo, onde a cantora Lela Brito agitou o público.

A utilização do Paço Municipal para eventos abertos, especialmente shows musicais, é mais uma inovação do Prefeito Ronaldo Lopes para tornar Penedo cada vez mais atrativa para visitantes e moradores.

Os investimentos aquecem a economia local que segue a projeção da Cidade Criativa e Destino Inteligente, consolidando o Destino Penedo como polo de turismo alagoano.

Fotos Kamylla Feitosa