Bombril abre vagas para Analista, Vendedor (a) e mais!

A Bombril, famosa empresa brasileira referência em soluções para cuidados com a casa, cujo portfólio engloba marcas icônicas (BomBril, Limpol, PinhoBril, Sapólio, MonBijou, entre outras), está com ótimos cargos abertos em alguns estados brasileiros. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são as tais opções:

Ajudante Operacional – PCD – Abreu e Lima – PE – Efetivo;

Analista de Marketing SR – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Analista de Melhoria Contínua Pleno – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo: Proporcionar ações corretivas, nas operações e no processo, a partir dos desvios encontrados nos resultados objetivando o atingimento das metas. Atuar na análise e controle de custos industriais, elaborando oportunidades de eliminação de perdas com programas de redução de gastos;

Analista de Infraestrutura e TI – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Analista de Laboratório – Abreu e Lima – PE – Efetivo;

Banco de Talentos – Bombril – Banco de talentos;

Encarregado (a) de Obras – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Enfermeiro (a) do Trabalho – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Comunicação – Vaga Afirmativa para pessoas negras – São Bernardo do Campo – SP;

Promotor (a) de Vendas – Banco de Talentos;

Vendedor (a) – Goiânia – GO – Efetivo.

Mais sobre a Bombril

Falando um pouco mais a respeito da Bombril, é importante ressaltar que, ao longo dos seus anos de vida, construiu um legado de mais de 75 anos de sucesso, qualidade e inovação, e continua em constante evolução.

Até por isso, está sempre buscando se reinventar e trazer novas soluções para o mercado, facilitando o dia a dia das pessoas. Não à toa, suas marcas contam com posições muito relevantes de mercado e carregam valores que simbolizam respeito aos consumidores, excelente relação qualidade/preço e grande versatilidade.

Conta com mais de 2.800 colaboradores diretos e indiretos espalhados por todo o Brasil. Com sede em São Bernardo do Campo (SP), unidades de produção em Abreu e Lima (PE) e Sete Lagoas (MG) assim como um time de campo presente em todos os estados do Brasil, forma uma equipe brilhante, unida e apaixonada pelo que faz.

O que é necessário para entrar na empresa?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Bombril, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

