Bonecas Barbie terão grande aumento nas revendas com indicações ao Oscar

Os colecionadores de Barbies podem começar a contar os Benjamins, porque os indicados ao Oscar do filme estão prestes a explodir o mercado de revenda de Barbies… de acordo com um especialista em brinquedos.

Conversamos com o “America’s Toy Scout” Joel Magee – um convidado frequente de “Pawn Stars” com mais de 20 anos de experiência no mundo dos colecionáveis ​​– e ele diz que espera que os preços continuem subindo desde que o filme recebeu 8 indicações para o Oscar deste ano.