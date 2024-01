BPC: Confira o calendário completo para este ano de 2024!

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) divulgou o calendário de pagamento para o ano de 2024, trazendo informações cruciais para aposentados e pensionistas. O sistema de depósito continua seguindo a ordenação pelo número final do cartão do benefício. Abaixo estão mais detalhes relevantes.

Calendário de pagamento do BPC

O calendário de pagamento do BPC apresenta os primeiros depósitos agendados para 25 de janeiro de 2024, beneficiando um total de 39.036.865 indivíduos. Dessa cifra, 5.657.745 correspondem a benefícios assistenciais, enquanto 33.379.120 são previdenciários.

É fundamental recordar que o BPC assegura um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência (PCD) que comprovem a carência de recursos para sua própria subsistência. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) administra esse benefício, embora o BPC não seja de natureza previdenciária.

A programação para 2024 também inclui as datas de pagamento referentes a dezembro de 2023. Entre 21 de dezembro e 8 de janeiro de 2024, serão efetuados os depósitos para aqueles que recebem até um salário mínimo.Já para os que recebem acima do mínimo, os depósitos ocorrerão entre 2 e 8 de janeiro.

Entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro, serão realizados os primeiros depósitos de 2024. É relevante destacar que 168.062 beneficiários recebem até um salário mínimo, enquanto 868.803 beneficiários recebem valores superiores ao piso nacional.

Como acessar o benefício?

Para acessar o status dos benefícios do INSS, os usuários devem visitar o site Meu INSS e fazer login utilizando sua conta gov.br. Após o login, é necessário clicar em “Extrato de Pagamento” para visualizar as informações relevantes.

Você pode fazer essa consulta por meio do aplicativo do INSS ou ligando para a central 135. Para esta última opção, é imprescindível fornecer o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais como medida de segurança contra fraudes.



A divulgação do calendário de pagamento para 2024 é uma ferramenta crucial que permite que aposentados e pensionistas planejem suas finanças. A garantia do acesso a esse recurso pelo INSS representa um avanço significativo para a confiabilidade do sistema previdenciário brasileiro.

O que é o BPC?

O BPC é um programa que assegura o repasse de um salário mínimo mensal aos idosos e pessoas com deficiência (PCD) que não possuem meios próprios de subsistência. Embora o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) administre o BPC, este não tem caráter previdenciário.

O número total de beneficiários do INSS recebendo pagamentos mensais é aproximadamente 39 milhões, abrangendo 5.6 milhões de benefícios assistenciais e 33.3 milhões de benefícios previdenciários.

Para consultar os benefícios do INSS, os beneficiários podem acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. Após efetuar o login com a conta gov.br, basta clicar em “Extrato de Pagamento” para ter acesso às informações. Além disso, é viável realizar a consulta por meio da central de atendimento telefônico no número 135.

É importante destacar que os aposentados e pensionistas do INSS têm direito ao recebimento do 13º salário. A data de depósito do benefício para o próximo ano ainda não foi divulgada. Em 2023, o INSS optou pela antecipação do pagamento, efetuado nos meses de maio e junho.

A seguir estão todos os requisitos para receber o BPC:

1- Ser pessoa idosa, com idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais;

2- Ser pessoa com deficiência, independentemente da idade;

3- Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou possuir nacionalidade portuguesa, desde que comprovada a residência no Brasil;

4- Ter renda por pessoa do grupo familiar igual ou inferior a ¼ do salário mínimo;

5- Possuir cadastro atualizado no CadÚnico por no mínimo dois anos;

6- Não acumular o BPC com outro benefício da Seguridade Social, como, por exemplo, seguro desemprego, aposentadoria ou pensão, a não ser que seja referente à assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória ou remuneração do contrato de aprendizagem.