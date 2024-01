Brad Pitt às vezes passava dias sem tomar banho, diz ex-colega de quarto

Antes de se preparar para sua fama em Hollywood, Brad Pitt ficaria feliz em passar dias sem tomar banho – pelo menos de acordo com Jason Priestley …que morava com o cara.

O ex-aluno de ‘90210’ refletiu sobre o breve tempo que viveram juntos antes da fama junto com outra pessoa em uma “parte ruim de Los Angeles” … contando a história no “Live with Kelly and Mark” na terça-feira.