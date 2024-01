Bradley Cooper e Carey Mulligan explicam por que não rotularam a sexualidade de Leonard Bernstein em ‘Maestro’

EUuma reviravolta bastante teatral do destino, Bradley Coopero diretor, escritor e estrela de “Maestro,“procurou um encontro com Carey Mulligan para discutir seu possível envolvimento no Leonardo Bernstein filme biográfico.

O encontro teve um prelúdio dramático durante a primeira prévia de Mulligan’s peça solo, “Girls and Boys”, no West Village de Nova York. Um pedaço de madeira caindo atingiu Mulligan na cabeça, resultando em uma concussão que ela casualmente se refere como uma mera “cortina” por sua conotação aparentemente leve.

No último episódio do aclamado Podcast do Circuito Variety Awards, Cooper e Mulligan mergulhar no intrincado processo de incorporar Leonard Bernstein e Felicia Montealegre no “Maestro” da Netflix.

A discussão abrange cenas cruciais, suas performances favoritas um do outro e lança luz sobre os personagens que eles retratam.

Do que se trata o Maestro?

“Maestro” acompanha a ilustre vida do compositor Leonardo Bernstein, navegando décadas de criação musical e ensino tendo como pano de fundo seu casamento com Felícia Montealegre. O filme também apresenta Maya Hawke, Matt Bomer e Sarah Silverman.

Abordando o retrato matizado do filme, a dupla reflete sobre não rotular explicitamente Lenny como bissexual ou categorizando seu casamento como “aberto”.

De acordo com Tanoeiro, o foco estava em convidar Mulligan embarcar na jornada dos personagens, compartilhando cenas e roteiros em evolução sem definir rigidamente seus papéis.

A conversa muda para momentos memoráveis ​​do filme, especificamente ligados a Orquestração de Cooper, chamada de “igreja” e A cena explosiva de Mulligan no Dia de Ação de Graças, para sempre associado ao termo “Snoopy”.

Tanoeiro destaca essas cenas como pilares da narrativa do filme, revelando que a cena do Dia de Ação de Graças foi escrita em apenas 20 minutos, inspirando-se na observação de casais mais velhos em dinâmicas únicas. Mulligan enfatiza a autenticidade alcançada nas cenas, principalmente na terceira tomada da sequência do Dia de Ação de Graças, onde ações intencionais levaram a uma atuação genuína e poderosa.

Tanoeiro também compartilha insights do processo de filmagem, enfatizando uma abordagem única para a cena crucial da “igreja”, uma técnica aprendida com seu mentor Clint Eastwood. Refletindo sobre a regência da Orquestra Sinfônica de Londres para uma cena de catedral, Tanoeiro revela uma experiência transformadora, sentindo-se tão imerso na música que se lembra de ter levitado sobre a orquestra, transcendendo as restrições do tempo.