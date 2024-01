Brado volta a contratar no Sul e no Centro-Oeste

A Brado, empresa de logística que é referência nacional em serviços de logística multimodal, está com inúmeras vagas de emprego disponíveis no presente momento. Quer dizer, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades abertas:

Analista Administração de Pessoal Pleno (Foco em Benefícios) – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo: Realizar movimentação e compra de benefícios nos fornecedores (vale alimentação e refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, academia, previdência privada, farmácia, apoio ao empregado, cooperativa de crédito);

Analista Atendimento ao Cliente JR – CX – Curitiba – PR – Efetivo;

Aprendiz – Rondonópolis – MT – Efetivo;

Banco de Talentos – Comercial, Finanças, Operações e Tecnologia – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Desenvolvimento Tecnologia – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) de Infraestrutura T.I. – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Especialista Atendimento ao Cliente – Curitiba – PR – Efetivo;

Gerente de Contas – Insumos Agrícolas – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Planner – Rondonópolis – MT – Efetivo.

Mais sobre a Brado

Contando um pouco mais sobre a Brado, é interessante deixar claro que, criada em 2011, a empresa oferece soluções na logística de movimentação de contêineres aos principais polos de produção e consumo do Brasil. Planeja e realiza operações que combinam de forma inteligente diferentes modais com a rede nacional de terminais, armazéns e portos.

A Brado possui estrutura própria composta por mais de 20 locomotivas, mais de 4,6 mil contêineres e 2,4 mil vagões, equipamentos, armazéns e terminais, complementadas por meio de parcerias estratégicas nos principais centros de consumo do país.

Por fim, com atuação cada vez mais adaptada às necessidades do mercado de importação, exportação e mercado interno, a empresa preza pela excelência na movimentação de contêineres no Brasil, focado na integração multimodal.

Confira alguns benefícios da empresa

Assistência Médica;

Instrumentação Cirúrgica;

Assistência Odontológica;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

Previdência Privada;

Seguro de Vida;

PPR;

Auxílio Farmácia;

Vale Transporte;

Dentre outros.



O que é preciso para se candidatar?

Como já foi possível verificar alguns detalhes da Brado, a inscrição acontece de forma bem simples. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

