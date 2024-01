Brasileiros DESTE estado terão desconto de 15% no pagamento do IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sempre foi uma preocupação para os proprietários de veículos no Brasil. No entanto, boas notícias estão surgindo para o IPVA de 2024, especialmente para os proprietários de veículos na Bahia.

Além da redução média de 2,61% no valor do IPVA no estado, os contribuintes agora têm a facilidade de pagamento via PIX em qualquer instituição financeira.

Redução de Valores do IPVA na Bahia

Em 2024, os proprietários de veículos na Bahia podem comemorar uma redução média de 2,61% no valor do IPVA. Essa redução reflete o momento de estabilização da economia brasileira e traz alívio para os contribuintes. Conforme a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), os automóveis tiveram uma redução média de 4,25%, enquanto os utilitários apresentaram um recuo de 5,22% nos valores do IPVA.

Essa redução nos valores do IPVA é resultado de um novo momento econômico vivido pelo país, com indicadores positivos e inflação sob controle. O secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, destaca que essa redução beneficia especialmente os proprietários de automóveis e utilitários, proporcionando um menor custo do IPVA.

Facilidade de Pagamento via PIX

Além da redução nos valores do IPVA, outra novidade para 2024 é a facilidade de pagamento via PIX. A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) implementou essa opção de pagamento em 2023 e testou com sucesso no Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para Licenciamento Integrado. Agora, os proprietários de veículos podem utilizar o PIX para pagar o IPVA à vista.

O pagamento via PIX à vista pode ser feito de forma integrada com o Licenciamento e as multas, proporcionando mais praticidade e agilidade para os contribuintes. Além disso, os proprietários de veículos também têm a opção de utilizar os canais das instituições parceiras da Sefaz-BA, como o Banco do Brasil, o Bradesco e o Bancoob, para efetuar o pagamento do IPVA.

Desconto para Pagamento à Vista



Aqueles que optarem pelo pagamento à vista do IPVA até o dia 7 de fevereiro de 2024 podem aproveitar um desconto de 15%. Essa é uma oportunidade para os contribuintes quitarem o imposto de forma antecipada e economizarem no valor total. O Detran-Ba (Departamento Estadual de Trânsito) destaca a importância de ficar atento aos prazos e aproveitar os descontos oferecidos.

Além do desconto de 15% para pagamento à vista até o dia 7 de fevereiro, também há a opção de desconto de 8% para aqueles que optarem pelo pagamento no vencimento da primeira parcela do parcelamento do IPVA. O calendário anual leva em conta o número final da placa do veículo, facilitando o planejamento dos contribuintes.

Parcelamento em Cinco Vezes

Para aqueles que preferem parcelar o IPVA, o Estado da Bahia manteve a possibilidade de parcelamento em cinco vezes. No entanto, é importante lembrar que os débitos referentes ao licenciamento anual e eventuais multas de trânsito devem ser pagos até o prazo final de pagamento em cota única ou da quinta parcela do IPVA.

O valor mínimo do débito para parcelamento do IPVA 2024 é de R$120,00. Além disso, a opção de parcelamento referente a débitos anteriores a 2024 só será admitida se o pagamento ocorrer junto com o do exercício de 2024. Portanto, é fundamental estar em dia com a documentação do veículo e quitar todos os débitos para evitar problemas futuros.

Licenciamento Completo do Veículo

É importante destacar que o licenciamento completo do veículo engloba não apenas o IPVA, mas também outros itens e obrigações. Para que o veículo esteja regularizado, além do IPVA, é necessário quitar os débitos do licenciamento anual e eventuais multas de trânsito. O prazo para regularização do veículo termina na data do vencimento da quinta parcela do imposto.

O diretor geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel, ressalta que o Governo do Estado tem trabalhado para proporcionar mais comodidade ao cidadão e facilitar o acesso aos serviços. Além da redução nos valores do IPVA e da facilidade de pagamento via PIX, os proprietários de veículos também têm a garantia de que esses tributos serão revertidos em obras para a sociedade.

Ademais, o IPVA 2024 traz boas notícias para os proprietários de veículos na Bahia. Além da redução média de 2,61% nos valores do imposto, os contribuintes agora têm a facilidade de pagamento via PIX em qualquer instituição financeira. O desconto de 15% para pagamento à vista até o dia 7 de fevereiro é uma oportunidade para economizar.

No entanto, é importante estar em dia com a documentação do veículo e quitar todos os débitos para evitar problemas futuros. O Governo do Estado tem trabalhado para proporcionar mais comodidade ao cidadão e garantir que esses tributos sejam revertidos em benefícios para a sociedade.