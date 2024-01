Brasileiros possuem cerca de R$ 6 bilhões em dinheiro esquecido que pode ser resgatado

O Banco Central revelou que mais de 40 milhões de brasileiros têm aproximadamente R$ 6 bilhões de dinheiro esquecido aguardando saque em bancos, corretoras e outras instituições financeiras. Se incluirmos pessoas jurídicas (empresas), o montante total chega a R$ 7,5 bilhões.

Como verificar se você tem direito a algum dinheiro esquecido?

Para simplificar o acesso a esses fundos, o BC desenvolveu o Sistema de Valores a Receber (SVR), uma plataforma que possibilita a verificação e a retirada de dinheiro esquecido. Além disso, herdeiros, testamenteiros, inventariantes ou representantes legais de pessoas falecidas também podem resgatar os recursos.

De acordo com o órgão, aproximadamente 31 milhões de pessoas e empresas têm até R$ 10 a receber, enquanto 800 mil contas inativas possuem mais de R$ 1.000 em saldo.

O procedimento para verificar se há algum dinheiro esquecido para saque envolve acessar a página do Banco Central para realizar a consulta e solicitar a devolução dos fundos, disponível no mesmo portal.

O processo é descomplicado, realizado online e requer apenas dados pessoais, como CPF e data de nascimento do cidadão, ou CNPJ e data de abertura da empresa.

O passo a passo é o seguinte:

1. Acesse o Sistema de Valores a Receber;

2. Clique em “Consulte valores a receber”;

3. Preencha os campos com os dados requisitados;

4. Clique em “Consultar” e revise as informações;

5. Se houver saldo disponível, selecione “Acessar o SVR” e faça login com uma conta gov.br de nível prata ou ouro.

Existem duas formas de receber o valor indicado no SVR. A primeira é solicitar dentro do sistema, desde que a instituição financeira tenha aderido a um acordo com o BC, e o cliente informe uma chave Pix (não aleatória).



A segunda opção é entrar em contato com a instituição responsável pelo valor para combinar a devolução diretamente com ela.

Formas para resgatar dinheiro

Há várias maneiras de começar o ano com êxito financeiro, aproveitando oportunidades muitas vezes desconhecidas. Como resultado para garantir que os cidadãos não percam essas chances, destacam-se cinco formas de resgatar dinheiro ao qual têm direito.

1. O saque aniversário do FGTS oferece acesso aos fundos já existentes na conta do cidadão. Tanto quanto é essencial ter o aplicativo do Fundo de Garantia no celular para escolher essa modalidade. Isso possibilitará o acesso ao saldo parcial da conta no mês de nascimento, que pode ser já em janeiro.

2. A Nota Fiscal Paulista é outro sistema que tem proporcionado ganhos de dinheiro significativos aos cidadãos. Sobretudo este programa recompensa os brasileiros que registram suas notas fiscais no projeto, oferecendo benefícios em pagamentos de taxas, como no IPVA e IPTU, em todo o país.

3. O PIS/PASEP é direcionado a trabalhadores que atuam sob regime CLT há pelo menos cinco anos. Previsto para ser pago em 2024, ainda não há uma data confirmada. Contudo, estima-se que os beneficiados recebam até um salário mínimo como auxílio desse programa.

4. O Banco Central disponibiliza formas para as pessoas acessarem uma renda extra através do sistema Valores a Receber. Esse sistema permite que cidadãos que esqueceram dinheiro em contas bancárias recuperem esses montantes. Contudo para acessar o site oficial do programa, clique aqui e obtenha mais informações.

5. Por fim, a restituição do Imposto de Renda garante o reembolso de parte do valor declarado. Essa análise é realizada pela Receita Federal. Portanto, neste ano, os brasileiros poderão receber o pagamento dessa restituição por meio da chave PIX.