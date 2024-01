Brasileiros TOMAM SUSTO com valor DESTA moeda NACIONAL

Recentemente, uma moeda nacional de R$ 1, feita em 2016 pelo BC (Banco Central), atraiu a atenção dos entusiastas da coleção. Um vídeo amplamente compartilhado nas plataformas de mídia social sugere que seu valor pode atingir a marca de R$ 8 mil.

Essa moeda nacional, informalmente apelidada de “perna de pau “, emergiu como um objeto desejado por um aficionado que ganhou notoriedade na plataforma TikTok. Você por acaso possui uma dessas em sua residência?

Moeda nacional “perna de pau ” pode ter um valor superior a R$ 8 mil

No vídeo compartilhado que citamos, um indivíduo, que é colecionador, expressou disposição para desembolsar uma quantia que oscila entre R$ 6 mil e R$ 8 mil. Ele quer adquirir essa peça rara, parte de uma série comemorativa dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro, em 2016.

Reconhecida pelo apelido de “perna de pau”, a moeda nacional exibe a representação de dois atletas engajados em uma corrida, utilizando próteses em ambas as pernas, simbolizando a categoria do atletismo paralímpico. O colecionador enfatizou em sua gravação: “Esta é uma peça excepcionalmente rara e de grande valor.”

A crescente demanda pelo item se deve, em grande medida, à sua escassez no mercado, visto que foi produzida exclusivamente durante o intervalo de 2014 a 2016. Essas moedas possuem características bimetálicas, com um núcleo de aço inoxidável e um anel de aço revestido de bronze, além de bordas serrilhadas e um peso de 7 gramas.

Cada uma delas ostenta representações das várias modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, abrangendo esportes como:

Vôlei;

Boxe;

Futebol;

Natação;

Atletismo paralímpico;

Paracanoagem;

Judô;

Vela;

Golfe;

Rugby;

Paratriatlo.



Erros/defeitos fazem a moeda valer mais

Os vídeos compartilhados sobre esse assunto ilustram o universo dos colecionadores em busca de edições especiais e peças com defeitos de fabricação. Entre os principais colecionadores do Brasil, estão os que oferecem uma quantia de R$ 20 mil para adquirir a moeda nacional bifacial conhecida como “perna de pau”.

O que confere um status especial às moedas bifaciais para os colecionadores, também chamados de numismatas, é a quantidade limitada emitida pelo Banco Central, geralmente devido a erros de produção. No entanto, é crucial destacar que erros e defeitos têm valores distintos no mundo da coleção.

Segundo a explicação dos numismatas, itens com erros de fabricação são os mais valiosos, não os defeituosos. Exemplares com defeitos podem ser avaliados entre R$ 200 e R$ 500, enquanto aqueles que apresentam erros de fabricação podem atingir valores superiores a R$ 20 mil.

Ademais, podemos destacar que a “perna de pau ” é uma das peças mais cobiçadas pelos colecionadores no Brasil, devido à sua extrema raridade.

O que faz os numismatas considerarem uma moeda rara?

Os numismatas consideram um item raro com base em dois fatores principais:

História – Uma moeda nacional pode ser considerada rara se estiver associada a um evento histórico importante. Por exemplo, moedas comemorativas ou moedas que foram usadas em eventos são geralmente consideradas raras. Conservação – O estado de conservação de uma peça também influencia o seu valor. As que estão bem conservadas são mais valiosas do que as que estão danificadas.

Além desses fatores, os numismatas também podem considerar outros, como:

Erros de cunhagem – Moedas com erros de cunhagem , como com datas erradas ou com imagens incompletas, também são raras;

, como com datas erradas ou com imagens incompletas, também são raras; Moedas de países estrangeiros – Elas são raras, especialmente se forem de países que já não existem.

Venda suas moedas na Internet

Ao decidir comercializar moedinhas e cédulas, é essencial averiguar o valor atual no mercado, selecionando compradores de confiança. A numismática é fluida, com oscilações frequentes nos preços, requerendo acompanhamento sempre.

