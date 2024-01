Bre Tiesi diz que está de volta ao ‘Selling Sunset’ por causa do dinheiro, costars

TMZ. com

Gravatas Bre está compartilhando suas razões para voltar a “Selling Sunset” depois de sair do set no final da temporada passada… e parece que o dinheiro é um fator decisivo.

Na sexta-feira, a modelo / corretora de imóveis saiu do escritório do Oppenheimer Group em West Hollywood… e nosso fotógrafo perguntou a Bre por que ela estava de volta à série Netflix.

Lembre-se… Bre saiu furiosa no final da 7ª temporada e, recentemente, em novembro, ela estava indecisa sobre retornar para uma terceira temporada, reclamando de seu salário.

Os paparazzi viram Bre chegando ao set no início do dia, e quando a fizemos sair, ela nos disse “talvez o dinheiro seja um pouco diferente”… e ela também não queria deixar o resto das mulheres no ‘Vender elenco.