Brett Favre elogia Jordan Love, ‘Tudo o que posso dizer é uau’

TMZSports. com

Brett Favre está amando o que ele está vendo Jordão Amor … andaimes TMZ Esportes ele ficou extremamente impressionado com o que o jovem chamador fez em Green Bay este ano.

O amor se fortaleceu nos últimos meses para levar o Green Bay a uma aparição nos playoffs – algo Aaron Rodgers não pude fazer na Grã-Bretanha no ano passado – e Favre diz que isso o surpreendeu francamente.

Favre admite abertamente que não acreditava que os Packers tivessem a chance de chegar à pós-temporada antes do início do ano… mas o jogo de Love obviamente mudou as coisas.