Brett Favre espera que os fãs façam de Taylor Swift o bode expiatório se os chefes não fizerem SB

TMZSports. com

Favre, claro, não acha que seja certo… mas ele diz, goste ou não, isso acontecerá se Travis Kelce e Kansas City não poderão competir pelo Troféu Lombardi no próximo mês.

“Se eles não vencerem”, disse Favre, “ou não chegarem ao Super Bowl, as pessoas dirão: ‘É por isso’”.

Swift, nem é preciso dizer, já está acostumada com isso… afinal, as pessoas a consideram uma maldição do KC há semanas – como seu novo namorado e os Chiefs só ganhou cinco de seus últimos 10 jogos da temporada regular.