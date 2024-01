Briga de motociclista de Ian Ziering sob investigação criminal policial com pistas promissoras

Ian ZieringO terrível encontro de Michael com um bando de motociclistas brutamontes em Hollywood está agora sob investigação policial… e os policiais têm algumas pistas iniciais.

Fontes policiais disseram ao TMZ… que há câmeras de vigilância em toda parte da Hollywood Blvd. onde Ian se envolveu com os motociclistas, bem como imagens de celular do incidente, então os investigadores têm muito com o que trabalhar aqui.



Reproduzir conteúdo de vídeo





31/12/23 TMZ. com

Nossas fontes dizem que esse grupo de motociclistas bateu no carro de Ian e quando ele saiu do veículo, as coisas esquentaram e o ataque começou… o que corrobora o que Ian está afirmando.

A polícia nos diz que este não é um incidente isolado e já aconteceu antes com grandes grupos de motociclistas e também de ciclistas.



Reproduzir conteúdo de vídeo





31/12/23 TMZ. com

A polícia recomenda que qualquer pessoa que se encontre no lugar de Ian permaneça no carro, ligue para o 911 e mantenha a calma… porque a mentalidade de turba pode aumentar muito rapidamente nessas situações.

Na opinião dos policiais… é melhor deixar o seguro cuidar das coisas, desde que sejam apenas danos materiais e não valha a pena entrar nisso com um grande grupo de pessoas.



Reproduzir conteúdo de vídeo





31/12/23 TMZ. com

Um ângulo do ataque mostra motociclistas usando seus capacetes para dar uma surra no carro de Ian … danificando seu para-brisa enquanto sua filha de 10 anos estava lá dentro.

Nossas fontes dizem que o caso provavelmente será entregue ao promotor distrital do condado de Los Angeles porque é um caso de vandalismo criminoso com mais de US$ 1.000 em danos.

Quanto ao aspecto da agressão no caso, fomos informados de que quaisquer acusações criminais provavelmente seriam contravenções, porque não houve feridos graves.

Nossas fontes dizem que o LAPD está ciente de uma postagem no Instagram que um dos motociclistas supostamente publicou nas redes sociais… e eles estão investigando.