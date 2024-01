Briga de motociclistas de Ian Ziering, policiais focados em possível caso de vandalismo criminoso

Policiais investigando Ian Ziering A briga maluca de motociclistas está atingindo pelo menos um dos motociclistas por acusações de vandalismo… e, a partir de agora, eles não estão tão preocupados com o lado combativo das coisas.

A aplicação da lei disse ao TMZ … o foco principal do caso é uma possível acusação de vandalismo contra os motociclistas por danificando o carro de Ian mas nenhuma prisão foi feita ainda.

Disseram-nos o novos vídeos que surgiram , em que Ian é visto iniciando a violência empurrando um dos motociclistas, mostra que essa luta pode ser considerada um combate mútuo. Se for esse o caso, as acusações de bateria são improváveis, especialmente porque nenhum dos motociclistas apresentou boletim de ocorrência.

Outra razão pela qual eles não estão correndo para a polícia… fomos informados de que as minimotos que eles dirigiam são ilegais para circular em vias públicas ou rodovias.

Quanto ao vandalismo – um dos motociclistas é visto claramente no vídeo usando um capacete para quebrar o para-brisa de Ian. Quando o caso for apresentado, no entanto, o promotor distrital de Los Angeles pode adicionar acusações de bateria se achar que há evidências.