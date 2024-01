Briga no aeroporto de Atlanta apresenta funcionária demitida que luta contra a equipe

Reproduzir conteúdo de vídeo





Uma mulher recentemente foi demitida do seu trabalho de barista no aeroporto, mas ela não ia sair tranquilamente – pelo contrário, ela saiu esperneando e gritando… brigando com todo mundo!!!

Este vídeo selvagem mostra uma briga total acontecendo em uma cafeteria Harvest & Grounds no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta no sábado – e a senhora apresentada como personagem principal aqui certamente queria brigar com seus gerentes / equipe em geral .

Na verdade, mãos foram atiradas… e corpos foram atirados… e isso durou muito tempo também.

Quanto à forma como esse caos começou – os policiais estão dizendo que tudo teve a ver com um desentendimento entre essa mulher e um colega de trabalho… que aparentemente estavam brigando por causa de doses de café expresso, pelo menos de acordo com o relatório policial obtido pelo meio de comunicação 11Vivo.

Não está claro qual era exatamente o problema… mas essa discussão se transformou no que você vê aqui – com seus gerentes entrando na mistura para impedi-la de atacar uma pessoa atrás do balcão. Infelizmente, isso não a impediu… porque ela deu um grande salto para chegar lá.

Como você pode ver, o chefe dela está perguntando abertamente se as pessoas estão chamando a polícia – e a polícia, de fato, apareceu… mas não antes de uma cadeira quase ser derrubada no processo. Quando os policiais chegaram, essa mulher já havia partido há muito tempo… e sim, ela foi demitida como resultado.