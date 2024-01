Britney Spears compartilha fotos antigas de seus filhos na véspera de Ano Novo

Britney Spears decidiu que as imagens eram mais poderosas que as palavras… então ela postou algumas fotos de seus dois filhos sem dizer nada.

Sean Preston e Jayden James estiveram no centro das últimas postagens de Britney no Insta do ano. As fotos remontam a tempos mais felizes… Britney e seus filhos segurando alguns cachorrinhos e parecendo super felizes. E então 2 fotos mostrando eles brincando.

Já se passaram pelo menos 2 anos desde que Britney viu seus filhos. Eles deixaram claro há um tempo que não queriam ver a mãe enquanto ela estava agindo nas redes sociais, porque achavam isso constrangedor.

Britney foi atrás deles depois que eles sugeriram que ela precisava de tratamento de saúde mental… ela essencialmente os chamou de aproveitadores ingratos.

As crianças partiram para o Havaí há vários meses com o pai, Kevin Federline… uma mudança à qual Britney não se opôs. Disseram-nos que as crianças agora mandam mensagens para ela ocasionalmente, mas não há contato cara a cara há 2 anos… talvez mais.

Britney parece pronta para consertar pelo menos alguns de seus relacionamentos… Lynne Spears visitou Britney algumas vezes recentemente, e Brit está em contato com Jamie Lynn.

Quanto ao pai dela, Jamie, Britney postou uma foto dele com as crianças no dia em que o TMZ divulgou a história de que Jamie teve uma de suas pernas amputada por causa de uma infecção terrível, mas nossas fontes dizem que ela não entrou em contato com ele.