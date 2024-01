Britney Spears faz Las Vegas voltar para as férias após um tapa em Wemby

Britney Spears decidiu que daria outra chance à Cidade do Pecado… comemorando os feriados lá 5 meses depois de receber um tapa de Victor Wembanyamasegurança em uma troca bizarra.

Fontes disseram ao TMZ que a cantora voltou a Las Vegas durante as férias… ficando por alguns dias, embora não esteja claro se ela passou o dia de Natal entre todas as luzes e agitação.

Disseram-nos que Britney tinha um quarto no Resorts World e outro no Aria. Surgiu nas redes sociais um vídeo de Britney andando pelo cassino do The Wynn segurando uma cerveja e ladeada por alguns seguranças.

📹| Britney Spears começou a aparecer novamente em Las Vegas em 28 de dezembro. pic.twitter.com/gD9ShWjO39 – Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) 29 de dezembro de 2023

@BSNewsItalia

A fonte nos disse que ela estava no The Wynn para assistir ao show “Awakening” e jantou em seu chique restaurante de frutos do mar, Lakeside.

Sua agenda em Las Vegas estava lotada – ela também fez um tour pela nova propriedade do Fontainebleau, deu uma breve olhada no LIV e passou um tempo no clube exclusivo para membros, o Poodle Room.



Reproduzir conteúdo de vídeo





05/07/23 TMZ. com

Basicamente, disseram-nos que o tempo dela em Las Vegas foi super tranquilo e discreto – nada como da última vez, quando ela estava esbofeteado pela segurança do jogador de basquete Victor quando ela veio atrás dele depois de esbarrar nele em um corredor.



Reproduzir conteúdo de vídeo





12/07/23

O vídeo do momento se tornou viral… e ao assisti-lo, Britney disse a reação dela ao tapa foi “inestimável”.