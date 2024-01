Britney Spears nega rumores de um álbum e jura nunca mais voltar à indústria musical

Britney Spears rejeitou os rumores de um novo álbum e prometeu “nunca mais voltar ao indústria da música.”

Ao mesmo tempo, Spears observou na postagem de quarta-feira no Instagram, ela ainda escreve músicas, apenas para outras pessoas.

O vídeo picante de lingerine de Britney Spears esquenta as redes sociais… de novo

“Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas!!!” ela declarou em uma legenda do Instagram.

“Eu escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos!!! Sou um ghostwriter e honestamente gosto disso!!!”

A legenda do Instagram, na qual ela criticava aqueles que “vivem dizendo que recorro a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum”, vinha acompanhada da foto de um Pintura de Guido Reni de Salomé segurando a cabeça de João Batista.

Britney Spears há muito diz que não tem planos de voltar à música

Essa não é a primeira vez Lanças indicou que ela deixará de lançar sua própria música. Em julho de 2021, ainda sob a infame tutela que controlou sua vida, seu dinheiro e sua voz por quase 14 anos, seu ex-empresário Larry Rodolfo renunciou, dizendo que não tinha intenção de retomar sua carreira de cantora.

Logo depois de ser dispensada da tutela no mesmo ano, ela acessou o Instagram para dizer que tinha medo do mundo da música e que não fazer sua própria música foi um ato de desafio contra sua família.

Mas no ano seguinte ela lançou o single “Hold Me Closer”, uma colaboração com Elton John que passou 20 semanas na parada Billboard Hot 100, chegando ao 6º lugar.

No ano passado, “Cuide do seu negócio”, um único com vontade. eu souno entanto, recebeu críticas negativas e não conseguiu chegar ao Hot 100.

Lanças O último álbum completo foi “Glory”, de 2016.

Na postagem de quarta-feira, Lanças também escreveu que estava “longe da verdade” que seu livro de memórias mais vendido de 2023, “The Woman in Me”, foi lançado sem sua aprovação.