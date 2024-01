Britney Spears pede desculpas a Justin Timberlake e elogia novas músicas

Britney Spears está mudando de tom Justin Timberlake – porque ela acabou de disparar um mea culpa completo para o cara… e até reconheceu que está curtindo suas novas músicas.

A estrela pop deu meia-volta em sua conta do IG, postando uma captura de tela de JT com Jimmy Fallon durante sua apresentação no ‘Tonight Show’ da semana passada – onde eles estavam cantando uma de suas novas músicas de seu último álbum – e cantando seus louvores.

Antes de chegar aos elogios, porém, ela pediu desculpas em termos inequívocos – escrevendo: “Quero me desculpar por algumas das coisas sobre as quais escrevi em meu livro. Se ofendi alguma das pessoas com quem realmente me importo, estou profundamente desculpe.”

BS então exaltou seus novos singles, acrescentando… “Eu também queria dizer que estou apaixonado pela nova música de Justin Timberlake, ‘Selfish’. É tão bom e como é que toda vez que vejo Justin e Jimmy juntos eu rio tanto???” Ela também gritou suas outras músicas, ‘Sanctified’.

Como dissemos, é definitivamente uma mudança radical em relação à maneira como ela falou sobre seu ex em seu livro de memórias, “The Woman In Me”, do outono passado – onde ela disse que tinha engravidado dele… mas depois sugeriu que ela fiz um aborto a seu pedido, entre outras alegações Contra et al.

A base de fãs de Britney apontou suas facas para Justin depois de tudo isso – chegando ao ponto de trollar sua nova música fazendo uma dela parada de músicas antigas acima dele é o iTunes.

Agora, no entanto, Britney está falando por si mesma… e parece que ela se arrepende – e talvez ainda tenha algum amor por seu ex-namorado. Certamente soa como um ramo de oliveira.