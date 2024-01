Britney Spears se cobre com emojis de diamante na nova foto da praia NSFW

Britney Spears, conhecida por sua presença descarada nas redes sociais, mais uma vez agitou a internet com uma ousada foto de praia nua postada em seu site. Instagram.

Aos 42 anos, o “Tóxico” a cantora construiu uma reputação de compartilhar imagens chocantes, e esta quarta-feira não foi exceção, pois ela orgulhosamente anunciou sua chegada em Polinésia Francesa com um instantâneo cativante.

Britney Spears legendou sua última postagem com “Acabei de desembarcar na Polinésia Francesa !!!”Britney Spears,Instagram

Britney Spears descobre tudo na Polinésia Francesa

A postagem do Instagram apresentada Britney sozinha na praia, com os braços levantados para emaranhar os cabelos soltos e modestamente adornada com apenas dois pequenos emojis de diamante.

A cantora, que visitou Polinésia Francesa em Outubroaproveitou o clima quente, criando uma imagem visualmente marcante tendo como pano de fundo a natureza.

Acompanhando esta ousada foto de praia, Britney também compartilhou um de seus notórios vídeos de dança, exibindo seus movimentos enérgicos em um vestido dourado brilhante.

No entanto, a excitação em torno de um potencial retorno musical contrasta com Lanças negação recente de relatos sugerindo que ela está trabalhando ativamente em seu décimo álbum.

De acordo com uma fonte próxima à cantora, membros da indústria estão trabalhando diligentemente em novas músicas para apresentar a ela, apesar da própria Spears ter afirmado no Instagram que “nunca retornará à indústria musical”.

Spears nega estar trabalhando em novas músicas

Britney Spears, em sua postagem nas redes sociais, rejeitou veementemente as alegações de um novo álbum, refutando especificamente relatos sobre compositores Júlia Michaels e Charli XCX envolvimento.

A fonte próxima ao cantor revelou ao Pedra rolando que os profissionais da indústria, incluindo os produtores Circo e colaboradores dela 2016 álbum “Glória,” estiveram envolvidos na criação de uma ampla gama de materiais, desde baladas pop até músicas uptempo.

Apesar dos esforços da indústria, Spears parece preferir uma vida nos bastidores, afirmando seu papel como escritora fantasma para outras estrelas pop.

Em suas próprias palavras, “Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas!!!”