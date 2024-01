Brittany Mahomes coloca Taylor Swift em um ‘estrangulamento’ de comemoração selvagem no jogo Chiefs vs Bills

Taylor Swift, Britanny Mahomes e Jason Kelce apareceram no Buffalo’s Orchard Park para torcer pelo Chefes de Kansas City durante a vitória sobre o Buffalo Bills nos Playoffs Divisionais no domingo, enquanto comemorava loucamente na seção VIP do Orchard Park.

Brittany Mahomes e Taylor Swift enlouquecem após o touchdown de Travis Kelce

Taylor Swift apareceu no jogo do Bills com equipamento completo do Chiefs para se juntar à sua nova melhor amiga, Brittany Mahomes, e recentemente se aposentou Jason Kelce para mostrar apoio, porém, não esperava que todas as pessoas na sala VIP enlouquecessem toda vez que o Chefes faria uma jogada de sucesso.

Durante o jogo, o namorado de Taylor Swift, Chiefs apertado Travis Kelceteve um período de seca para touchdown em que não marcou um touchdown desde a semana 11.

Assim que o fez, o sala VIP foi coo-coo, começando com Jason Kelceirmão de Travis que comemorou tirando a camisa, bebendo uma cerveja para depois descer alguns degraus para reforçar o touchdown na frente do Máfia das contas como os fãs de Buffalo se autodenominam.

A rivalidade entre Buffalo e Kansas City vem crescendo há alguns anos, depois que Josh Allen e Buffalo não conseguiram vencer Mahomes the Chiefs, e os fãs do Bills não fazem isso tão levianamente.

Os fãs do Bills fazem um gesto vil em relação a Taylor Swift que os Swifties dizem ter ultrapassado os limites

Não é nenhuma surpresa que Taylor Swift compareça aos jogos de Travis Kelce e como torcedora do time adversário, o Bills Mafia não lhe deu uma recepção calorosa. Os fãs em Orchard Park não mostraram seu melhor comportamento, incluindo um Búfalo apoiador que queimou uma placa de piquete com uma foto de Taylor Swift.

Taylor Swift respondeu simplesmente mandando um beijo para eles, enquanto isso, Jason Kelce foi flagrado tomando uma bebida com os fãs do Bills que estavam usando o uso não autorizado.