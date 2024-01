Brittany Mahomes confessa como assistir Meghan Markle a fez repensar o que ela veste

Brittany Mahomes tem ganhado as manchetes como um dos WAGs mais apreciados da NFL. Ela está constantemente sendo entrevistada e ganhando manchetes graças ao incrível sucesso de Patrick o que a impulsionou para o mundo da moda e agora ela afirma que assistir ternos a fez mudar o que veste.

Brittany Mahomes se inspira em Suits e Meghan Markle

Kelly Clarkson entrevistou recentemente Brittany Mahomes e durante os preparativos nos bastidores ela falou abertamente sobre qual programa ela está assistindo atualmente “Se adequa” e como “isso me inspirou a mudar completamente meu guarda-roupa”.

As estrelas do drama de TV Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Donna Paulsen, e a Duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Brittany Mahomes recentemente saiu com sua nova melhor amiga Taylor Swift depois da estrela pop e Chefes de Kansas City Travis Kelce começou a namorar. Brittany e Taylor se deram bem imediatamente e agora eles foram vistos dançando juntos e até sendo fisicamente brincalhões.

Durante uma de suas saídas com o bilionário Eras Tour, eles se juntaram a eles Cara Delevingne no exclusivo restaurante Nobu de Nova York. Antes disso, Brittany também foi vista saindo com Selena Gomez e outras celebridades.

Suits me inspirou a mudar completamente meu guarda-roupa Brittany Mahomes

Brittany mencionou que não estava preparada para o estrelato e tudo aconteceu muito rápido após o sucesso de Patrick na NFL, como ela mencionou no CBS Mornings em julho.Em tão tenra idade, estávamos apaixonados e eu o amava de todo o coração, mas não esperava que isso disparasse tão cedo e nós meio que seríamos jogados no fogo assim.”