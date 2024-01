Brittany Mahomes defende a conscientização sobre alergia alimentar após o susto do filho

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes esposa, Brittany Mahomestem a missão de aumentar a conscientização sobre alergias alimentares graves em crianças pequenas após um incidente assustador envolvendo seu filho de 1 ano, Bronze.

Em um vídeo do Instagram, Bretanha28 anos, compartilhou a provação que enfrentou durante o verão, quando Bronze sofreu uma reação alérgica grave ao amendoim. Descrevendo-o como “uma das experiências mais assustadoras de [her] vida,” ela enfatizou a importância de educar os pais sobre reconhecendo e respondendo para tais situações.

“Portanto, tenho um bebê e uma criança pequena que têm alergias alimentares graves e acho que é muito importante aumentar a conscientização sobre como seria uma reação grave se acontecesse com uma criança”. Bretanha explicado no vídeo, criado em parceria com AUVI-Quma injeção de epinefrina usada para tratar reações alérgicas em bebês e crianças pequenas.

Os pais devem estar atentos aos seus filhos

Embora ela não tenha fornecido detalhes específicos sobre Bronze reação, ela destacou que reações graves podem não se manifestar conforme o esperado. Exortando os pais a estarem vigilantes, ela enfatizou a importância de educar todos sobre usando injetores em caso de emergências.

Bretanha compartilharam que procuraram atendimento médico imediato após o incidente, garantindo que tivessem a medicação necessária para quaisquer ocorrências futuras. Ela ressaltou que segurança das crianças é fundamental, especialmente quando eles estão fora de casa.

O incidente motivou o Mahomes família a tomar medidas rápidas, com Bretanha expressando gratidão pelo apoio que receberam de outros pais.

Brittany está tentando aumentar a conscientização

Bretanha e Patrick Mahomes, que começaram a namorar no ensino médio, se casaram em março de 2022 em uma cerimônia suntuosa no Havaí. O casal deu as boas-vindas à filha, Sterling Skyeem fevereiro de 2021 e seu filho, Patrick Lavone “Bronze”em novembro de 2022.

Agora, Bretanha está usando sua plataforma para transformar seu susto pessoal em uma lição para outros pais que enfrentam os desafios de alergias alimentares graves em seus filhos.