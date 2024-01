Brittany Mahomes enfrenta reação negativa pelo estilo ‘imitador’: ela pegou emprestado o senso de moda de Taylor Swift?

Brittany Mahomes, esposa do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, está sob os holofotes não apenas pelas vitórias de seu marido, mas por suas escolhas de moda – e os fãs não hesitam em expressar suas opiniões.

Depois de Chefes recente vitória contra o Cincinnati Bengals, os fãs tiveram grande interesse em da Bretanha roupa de jogo, especialmente o acessório de arco ela ostentava.

Brittany Mahomes está copiando o estilo de Taylor Swift?

Os usuários do Reddit foram rápidos em traçar paralelos com Taylor SwiftSemana 16 traje, onde a cantora também trazia um laço como parte de seu conjunto.

“Talvez ela tenha contratado Tay como seu estilista, o lenhador Brit não tem nenhuma originalidade,” um fã brincou.

Brittany Mahomes e Taylor Swift a amizade tem ganhado as manchetes, com os dois vistos juntos em vários ambientes de alto perfil, incluindo Nova Iorque e Cidade de Kansastorcendo pelo Chefes de Suítes VIP.

Os críticos online argumentaram que Bretanha parece estar imitando o estilo de Taylor Swift sem injetar sua própria personalidade em suas escolhas de moda.

A discussão variou desde escolhas de penteados até roupas inteiras, com alguns fãs sugerindo que mais semelhanças podem acontecer no futuro.

‘Primeiro as pequenas tranças, depois a roupa literalmente inteira e agora o laço… ela acha que ninguém percebe? comentou um usuário do Reddit.

No mundo dos comentários online, as previsões abundam, com alguns fãs antecipando Bretanha adotar mais aspectos Swift estilo, da franja ao batom vermelho.

“Que loucura é que ela tem dinheiro para um estilista de qualidade. Alguns podem até fazer isso de graça. Não precisa ser assim”, comentou um observador.

Celebração de Ano Novo de Brittany e Patrick Mahomes

Apesar da crítica de moda, Bretanha célebre Véspera de Ano Novo em grande estilo, torcendo pelo Chefes em um conjunto chique e mais tarde vestindo um glamoroso vestido preto sem alças.

A festa não parou depois do Chefes vencer, com Bretanha balançando um vestido preto brilhante sexy sem alças para tocar 2024 depois que a equipe garantiu seu 8º Campeonato Oeste da AFC em uma sequência.

O escrutínio sobre o Chefes WAG intensificou-se recentemente graças à sua nova popularidade atribuída à sua associação com Taylor Swift e ao círculo de amigos da cantora.

Apesar dos odiadores, Bretanha e Patrício optar por fazer ouvidos moucos em relação às críticas online e continuar a aproveitar a boa vida como Cidade de Kansas casal mais famoso.