Brittany Mahomes fará uma rara aparição na TV em um programa premiado

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, pode estar acostumado aos holofotes, mas agora é sua esposa, Brittany Mahomes, quem está entrando em uma nova arena.

A protagonista do casal poderoso está pronta para fazer sua estreia em um talk show na rede O programa de Kelly Clarkson na próxima semana, marcando um momento significativo na sua crescente presença pública.

Brittany Mahomes dando o próximo passo para a fama

A novidade foi divulgada em O show da Kelly Clarkson conta do Instagram, criando um burburinho entre os fãs ansiosos para dar uma olhada Bretanha em um ambiente diferente.

Embora os detalhes de sua aparência permaneçam em segredo, aumenta a expectativa pela estreia na televisão da nova amiga de Taylor Swift.

O Mahomes dupla se tornou um casal poderoso reconhecido.

No entanto, foi da Bretanha amizade em evolução com sensação pop Taylor Swift que adicionou uma reviravolta emocionante à sua narrativa pública em 2023.

Esta amizade inesperada esteve em plena exibição durante Chefes de Kansas City jogos, onde Brittany e Swift foram vistos se unindo no Caixa VIP.

Moda, um interesse especial para Mahomes

Com 1,7 milhão de seguidores sobre InstagramBrittany emergiu como uma influenciadora por direito próprio.

Suas escolhas de guarda-roupa, exibidas em seu perfil, muitas vezes levam a itens esgotados, destacando o impacto de seu estilo nos fãs.

Assim como sua amiga íntima Taylor Swift, Brittany Mahomes provou que seu senso de moda é atemporal e está sempre na moda.

Recentemente, Bretanha ofereceu uma prévia de seu invejável closet por meio de uma selfie casual no espelho no Instagram.

Vestindo um moletom cinza combinando com botas pretas e um colete, ela legendou a imagem de maneira divertida: “Eu realmente uso esses moletons todos os dias… que bom que agora posso misturá-los com um colete.”

A postagem não apenas mostrou seu estilo casual de inverno, mas também sugeriu a versatilidade de suas escolhas de moda.

Conhecida por seu estilo de jogo, Brittany Mahomes tem sido um ícone da moda porque ela apoia Patrício e a Chefes da caixa deles.

Desde calças de moletom brancas adornadas com o número do marido até um vestidinho preto com botas de cano alto, da Bretanha looks diversos mantêm os fãs aguardando ansiosamente sua próxima declaração de estilo.

Como Bretanha se prepara para brilhar na telinha, sua amizade com Taylor Swift continua a florescer.

Fontes revelam que o vínculo entre eles é genuíno, repleto de risadas compartilhadas e apoio mútuo.

Seja torcendo por seus homens nos jogos ou aproveitando a companhia uns dos outros durante jantares em Cidade de Nova York, Bretanha e Taylor’s a amizade se tornou uma parte notável de suas vidas.