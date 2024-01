Brittany Mahomes mostra o banheiro pessoal de seus cachorros, incluindo paredes de porcelana

Brittany Mahomesesposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomescompartilhou algumas histórias do Instagram na sexta-feira sobre seu filho bebê Bronze brincando no que ela chamou de “chá do cachorro”, então é seguro presumir que seus filhos de estimação têm um banheiro só para eles.

Os Mahomes raramente compartilham fotos de seus dois cachorros, mas têm algumas fotos de férias de anos anteriores que incluem o par de filhotes. Bem, na verdade eles não são cachorrinhos, e a idade provavelmente é o motivo para não incluí-los nas postagens recentes.

Ambos os cães parecem ter mais de 10 anos de idade em anos humanos e são grandes em tamanho, então seus dias provavelmente não são mais tão ativos.

Eles ainda vivem como reis, como evidenciado pelo fato de que seu banheiro pessoal inclui paredes de chuveiro de porcelana e belos pisos de azulejos pretos.

Bronze Mahomes faz birra e depois bate palmas

Bronze, 1, pode ser visto rastejando no chão e entrando no chuveiro dos cachorros enquanto brinca com algumas bolas de plástico que ecoam pela sala quando ele as quica.

Ele primeiro teve um acesso de raiva com seu brinquedo antes de bater palmas depois de conseguir entrar no chuveiro do cachorro.

Brittany adora compartilhar seu tempo com Bronze e sua filha primogênita, Sterling, no Instagram. Patrick, por outro lado, continua focado no futebol.