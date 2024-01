Brittany Mahomes mostra um detalhe de sua casa que deixa seus fãs loucos

Brittany Mahomesesposa do quarterback da NFL Patrick Mahomesdeu uma olhada no amplo armário de sua mansão em Kansas City no Instagram.

Em uma selfie no espelho sem maquiagem, a mãe de 28 anos exibiu sua roupa casual da marca esportiva Vitality, complementada por botas Ugg de cano alto.

Brittany Mahomes entra em forma com sua amiga Taylor SwiftInstagram

“Eu realmente uso esses lindos ternos todos os dias… que bom que posso misturá-los agora com um colete”, escreveu Brittany no Instagram.

O armário, com fileiras de tênis, salto alto e bolsas luxuosas nas prateleiras abertas, revelava um interior luxuoso com carpete bege e uma cadeira de veludo rosa enfeitada com roupas.

Um enorme investimento da Mahomes

A propriedade de US$ 8 milhões do casal, concluída em fevereiro de 2023, possui comodidades extravagantes, incluindo uma área interna basquetebol quadra, academia doméstica, cinema, piscina, banheira de hidromassagem, lago privativo, buraco de golfe par 3 e campo de futebol de 50 jardas.

“Na verdade, decidi adquirir o terreno, preparar-me para construí-lo corretamente, quando assinei meu contrato aqui em Kansas City”, disse Mahomes à série documental “Quarterback” da Netflix.

“Assinei uma prorrogação de 10 anos… porque sabia que queria estar aqui.

“Então, bem quando fiz isso, pensei, ‘Estarei aqui, posso muito bem construir a casa exata que quero’”.