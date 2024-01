Brittany Mahomes x Hailee Steinfeld, com quem Taylor Swift sairá no jogo Chiefs x Bills no domingo?

TAylor Swift terá uma decisão difícil a tomar depois que sua nova amizade com Brittany Mahomes pode ser posta à prova após uma velha amiga Hailee Steinfeld também comparecerá para apoiar seu namorado, o quarterback do Buffalo Bills Josh Allen quando enfrentarem os Chiefs no domingo.

Taylor Swift escolherá Hailee Steinfeld em vez de Brittany Mahomes?

A competitividade entre Patrick Mahomes e Josh Allen vem gerando uma rivalidade constante e a questão permanece se sua paixão por vencer se estende a outras pessoas importantes.

A cantora e atriz Hailee Steinfeld é amiga de longa data de Taylor Swift e ela foi vista no palco durante a turnê de 1989 ao lado de sua equipe que incluía, Cara Delevingne, Hayley Williams, Selena Gomez, Blake Lively, Karlie Kloss, Dianna Agron e Jaime King.

Em 2015, quando Hailee Steinfeld estrelou Pitch Perfect 2, ela foi entrevistada pela Vogue sobre como era fazer parte do time de Taylor durante a turnê de 1989.

Steinfeld elaborou “Oh meu Deus. Isso, eu não experimentei nada parecido. Durante todo o show estivemos todos super presentes para não perdermos nossas deixas. Então, fomos aos bastidores e nos vestimos todos juntos – era eu, Lena [Dunham]Gigi [Hadid]e Lírio [Aldridge] – e Taylor está no palco fazendo suas coisas, não é grande coisa, apenas mais uma noite.”

“Subimos no palco, descemos, olhamos um para o outro e pensamos, ‘O que diabos aconteceu?’ não me lembro de nada”, Steinfeld concluiu brincando: “Tenho quase certeza de que desmaiei”.