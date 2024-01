Brock Lesnar acusado de se expor ao repórter em meio ao processo de Vince McMahon

Taqui sempre houve histórias de como Brock Lesnar sempre se comportou mal com as mulheres no ramo da luta livre. Ex-locutor Kenny Bolin revelou há dois anos que booker Jim Cornette ameaçou atirar nas joelheiras de Brock Lesnar depois de colocar o dedo na vagina de sua então namorada, Surpreso. Esse ataque contra seu colega de trabalho fez com que ele fosse expulso da OVW quando ele estava apenas começando no negócio. Mas logo depois disso, ele foi contratado pelo ex- WWE CEO Vince McMahon e não demorou muito para deixar sua impressão duradoura. De acordo com um relato recente do ex-repórter Terri RunnelsBrock Lesnar era tão desprezível quanto seu chefe quando acabara de chegar à WWE.

Brock Lesnar se expõe

Em um recente VÍCIO documentário onde ex-funcionários da WWE contam tudo, eles expõem completamente Brock Lesnar por sua agressão e assédio sexual. Aqui está o que Terri Runnels disse: “Brock era muito novo no ramo e se expôs para mim no pay-per-view da Insurrextion como um verdadeiro idiota. Lembro-me daquela noite em que estava dando entrevistas. Estava nos bastidores e ouvi meu nome ser chamado . E Brock estava nesta sala. Dustin estava na sala, meu ex-marido na época. E Brock fez a coisa toda. Eu não vendi, fui para o meu camarim, Dustin veio e disse, ‘Don’ Não vou vender ‘. Eu fico tipo, ‘Não estou vendendo’. Eu não vendi. Não vou. Em outras palavras, deixe como está. Deixe como está. “

Nas últimas semanas, houve rumores de que Brock Lesnar poderia retornar ao WWE. Com estas novas alegações e outras antigas que ressurgem, este retorno à empresa está em completo perigo. A nova empresa-mãe TKO surgiu recentemente com uma declaração onde se desassociam de qualquer coisa relacionada a Vince McMahon. Seria natural que fizessem o mesmo com Brock Lesnar, cujo comportamento era sempre comentado nos corredores dos edifícios da WWE.