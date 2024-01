Brock Purdy estava prestes a ser o substituto de Tom Brady por decisão de Kyle Shanahan

Tele histórias de Tom Brady e Brock Purdy têm mais de uma semelhança, ambos são formados em universidades com grande tradição no futebol universitário, que foram selecionados nas fases finais de seus respectivos draft, mas que posteriormente demonstraram seu verdadeiro valor no NFL.

Brady passou a ser considerado o maior de todos os tempos (GOAT). Purdypor sua vez, mostrou repetidas vezes que merece o cargo inicial no São Francisco 49ersmas ainda não conquistou a confiança das pessoas, nem mesmo do seu treinador principal, Kyle Shanahan.

Em uma entrevista recente com ESPN, Purdy revelou que na entressafra de 2023, Shanahan disse a ele que a equipe estava procurando trazer Brady fora da aposentadoria e que Purdy teria que ser seu backup.

“Isso significou muito para mim. Lembro-me dele dizendo: ‘Se conseguirmos pegar Tom Brady, vamos tentar pegá-lo.’ E eu pensei, ‘Sim, ele é o GOAT. Entendi,'” o Estado de Iowa graduado reconhecido na palestra.

Um momento difícil para Purdy

Embora por fora parecesse satisfeito, por dentro o jovem zagueiro não gostou da advertência de seu técnico. “Algo no fundo de mim estava tipo, ‘Cara, acabei de mostrar que posso jogar bem neste sistema. E estávamos a um jogo do Super Bowl'” Purdy pensamento.

Vale lembrar que Estado de Iowa produto liderou o 49ers para a pós-temporada e a preparação para Super Bowl LVII , tudo em seu primeiro ano como profissional. No NFC Jogo do campeonato, duramente atingido por Haason Reddick nocauteado Purdy e terminou São Francisco esperanças.

O quarterback passou por uma cirurgia para reparar o ligamento do cotovelo direito e estava pronto para assumir novamente o time quando recebeu a notícia de Shanahan. Com sentimentos confusos, Purdy tive que aceitar: “Mais do que tudo, eu estava tipo, ‘OK, agora vamos embora’”.

Brady e sua conexão com os 49ers

É bem sabido que Brady é fã de outro dos fortes candidatos ao CABRA título: ex-quarterback Joe Montana. Assistindo o lendário quarterback liderar São Francisco para quatro Super Bowl vitórias lideradas Brady ansiar por jogar pela franquia da Califórnia.

No entanto, o Rascunho de 2000 veio e foi sem Brady sendo levado por qualquer equipe. Ele foi até preterido pelo 49ers e isso causou uma profunda impressão no então jovem sinalizador. Por esta razão, ele jurou que nunca jogaria pelo São Francisco.

Embora não tenha sido dito qual foi a conversa entre Brady e a 49ers foi assim, o ex-jogador decidiu permanecer aposentado, e isso permitiu Purdy para mostrar seu valor novamente.

Em seu segundo ano, após se recuperar da lesão, o quarterback fez campanha para ser nomeado MVPlevou o time à segunda pós-temporada consecutiva e, após um jogo complicado contra o Green Bay Packers, está de volta à Jogo do campeonato NFCcom grandes esperanças de alcançar seu primeiro Super Bowl.