Bronny James derruba enorme Alley-Oop na vitória da USC!

Dunking está definitivamente na moda Bronny James O DNA de … o calouro estrela da USC se parecia com seu pai LeBron enquanto ele jogava um beco sem saída durante o jogo de quarta-feira!

O recruta de 4 estrelas deu destaque ao seu basquete universitário durante o primeiro tempo do jogo em casa da USC contra a Califórnia, no Galen Center, no centro de Los Angeles.