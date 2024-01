Bronny James High Flying Alley Oop faz os fãs da USC implorarem para que ele tenha mais tempo de jogo

Bronny James pode ter começado seu temporada de calouros na USC um pouco atrasado, mas parece estar recuperando o tempo perdido.

Lebron James‘o filho mais velho mostrou flashes da capacidade atlética de seu pai com um destaque enterrada esse pode ter sido o melhor de sua curta carreira universitária até agora. Ele teve que abaixar a cabeça sob a borda no beco oop do guarda estrela dos Trojans, Isaiah Collier.

A recuperação contínua de Bronny de uma parada cardíaca

As aparições de Bronny pela USC estão aumentando lentamente à medida que ele encontra seu ritmo novamente, seguindo um emergência Médica neste verão que lançou dúvidas sobre sua carreira e fez com que ele perdesse o início da temporada universitária.

Treinador da USC, Andy Enfield falou sobre James compreensível falta de condicionamento, explicando que fica sem fôlego rapidamente e às vezes pede pausas. Ele disputou apenas seis partidas pelos Spartans, todas fora do banco.

Os fãs querem ver mais de Bronny James

Mesmo assim, o jovem de 19 anos mostrou capacidade de fazer jogadas de destaque em uma partida restrição de minutoscomo seu enterrada viral enfatizou. Ele marcou 15 pontos, o melhor da temporada, em 20 minutos contra o Oregon State, antes de seu desempenho de 10 pontos, 2 rebotes e 3 assistências em 18 minutos contra Cal.

“Assisti àquele jogo e eles teriam vencido por muito mais se ele queimasse mais”, disse um comentário popular no TikTok sobre sua exibição contra Cal.

“todos o julgam como se ele não fosse um calouro entrando na faculdade”, disse outro, encorajado por seu desempenho.

Os fãs ansiosos não podem apressar a recuperação de James, mas ele está provando que seu combinação de toque de gol, esforço defensivo e talento para jogadas de destaque dá a ele uma maneira de impactar todos os jogos, não importa o quanto o jovem estrela tocam.